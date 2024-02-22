CHP'de bir ilin belediye başkan adayı yarıştan çekildi! Sağlık sorunlarını gerekçe gösterdi

CHP'den Edirne Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Şükrü Ciravoğlu'nun adaylıktan çekildiği öğrenildi. Çekilme gerekçesi olarak sağlık gerekçesi gösterilirken Genel Başkan Özgür Özel'in çekilmesi için ricada bulunduğu öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 16:17
CHP'de bir ilin belediye başkan adayı yarıştan çekildi! Sağlık sorunlarını gerekçe gösterdi
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Edirne’de Belediye Başkanlığı için en güçlü adaylardan olan Şükrü Ciravoğlu, geçtiğimiz hafta kalp krizi geçirerek hastanede tedavi altına alınmasının ardından adaylıktan çekiliyor.

Ciravoğlu'na geçirdiği kalp krizinin ardından Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesi’nde yapılan kontrol sonucunda anjiyosu yapılarak, stent takılmıştı.

CHP Merkez İlçe Başkanlığınca 4 Şubat’ta yapılan Edirne Belediye Başkanı Adayı ön seçimini Şükrü Ciravoğlu kazanmıştı. Ön seçime giren aday adayları Şükrü Ciravoğlu, Filiz Gencan Akın, Serkan Liznak, Ergun Türkyılmaz ve Seyfi Alp Üzmen katıldı.

Ön seçimde 3 bin 981 parti üyesinden 2 bin 688'inin oy kullanırken, Şükrü Ciravoğlu 1591, Filiz Akın 683, Serkan Liznak 256, Ergun Türkyılmaz 126, Seyfi Alp Üzmen ise 17 oy almıştı.

Şükrü Ciravoğlu’nun ön seçimin ardından adaylığı Parti Meclisi tarafından onaylanarak resmiyet kazanmıştı.

Şükrü Ciravoğlu

YENİ ADAY BELİRLENECEK

Ciravoğlu, adaylıktan çekildikten sonra CHP genel merkezinin Edirne Belediye Başkanlığı için bir ismi ataması bekleniyor.


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