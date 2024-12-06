CHP’de bitmeyen kurultay tartışmaları

Yayınlanma: 06.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.12.2024 - 10:41

CHP’nin üç ay önce yaptığı tüzük kurultayı öncesinde bile konuşulan “olağanüstü kurultay” tartışmaları, her ay yaşanan yeni olaylarla sürüyor. Partinin genel başkanından il başkanlarına kadar neredeyse tüm yetkili organları ve örgütlerinden “Bu konu partinin gündeminde yok. Üyelerin ya da delegelerin böyle bir talebi de yok” açıklamaları gelse de bu açıklamalar tartışmaları bitirmeye yetmiyor.

Parti yönetiminden isimler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in milletvekilleriyle basına kapalı olarak yaptığı son toplantıda bu konuda sert bir uyarıda bulunduğunu belirterek “Partide üyesinden yönetimine herkesin ortak şikayeti parti içi eleştirilerin televizyonlarda, sosyal medyada yapılması. Kimse ‘Eleştiri olmasın’ demiyor. Ama partimizin İl Danışma Kurulu, milletvekilleriyle kapalı grup toplantıları, Parti Meclisi toplantıları ve daha birçok eleştiriyi içeride iletebilecek mekanizması var.

Ama yönetimi eleştiren arkadaşlarımız buraları tercih etmek yerine sosyal medyayı ya da televizyonları kullanıyor. Bu da zaten dışarıdan partiyi karıştırmak isteyenlere malzeme veriyor” diyor. Partinin yeni tüzüğünün delegelerden aldığı yüksek oydan 81 il başkanının geçen ay yönetime yaptığı destek açıklamasına kadar pek çok olayı anımsatan CHP kurmayları “İlk günden beri söylüyoruz. Parti başarılı, son seçimin birinci partisi ve artık iktidar hedefi konuşuluyor.

Tabanın bir kurultay talebi yok. Parti içi çıkışlar kişisel beklentilerle yapılıyor. Eleştirenlerin önünü kapattığımız bir durum da yok. Aksine isteyenin imza toplayabileceğini söylüyoruz. Gücü yeten imzayı toplar ama bu da olmuyor. Sadece parti medya üzerinden tartıştırılıyor” değerlendirmesini yapıyor.

DELEGEDE KURULTAY TALEBİ YOK

Partide yönetimi eleştiren isimlerin ise bazı ilçelerde olağanüstü kurultay için delegeleri yokladığı söyleniyor. Ancak bu girişimlerin herhangi bir karşılık bulmadığı aktarılıyor. Ayrıca yönetimi eleştirenlerin dağınık bir yapısı olduğu da görülüyor. Bazı vekiller, tıpkı parti yönetiminin dediği gibi “Partiyi medyada tartışmak doğru değil. Biz de yönetimi eleştiriyoruz ama bunu kapalı toplantılarda yapıyoruz. Medyada tartışılmasını da doğru bulmuyoruz” diyor.

Bazı vekiller ise sosyal medyada ve televizyonda yapılan bu eleştirilerin “partinin iyiliği için olduğunu” söylüyor. Bu vekiller partide belediye başkanlarının parti içi dinamikleri etkilediğini savunarak “Bizim için ‘Partiye zarar veren malzeme veriyorsunuz’ deniyor ama özellikle Ekrem İmamoğlu’nun parti içine yönelik çıkışları, partide Mansur Yavaş ve İmamoğlu arasında gözüken adaylık rekabeti ve bu kapsamda yapılan açıklamalar da var.

Parti yönetiminin de Erdoğan’ın siyasetini takip eden bir yol izlemesi oy kazanmamızı engelliyor. Asıl bunlar partiye zarar veriyor” iddiasında bulunuyor.