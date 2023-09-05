CHP’de danışman atamaları ‘şeffaflık’ üzerinden tartışılmaya devam ediyor: ‘Sağ görüş’ eleştirisi

Yayınlanma: 05.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 05.09.2023 - 04:00

Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili eleştirilere karşı “O günler koşullarında araştırma yapacak zamanım yoktu. Bu mesajlarını bilseydim atamazdım” derken partinin sağa yöneldiğine ilişkin tepkilere de “CHP’ye uzak toplum kesimlerine ulaşmak ve onları ikna etmek politikamız doğru bir politikaydı. Doğru olmasaydı yüzde 48 oy alamazdık” yanıtını verdi. Partideki milletvekilleri yalnızca tartışma konusu olan atama değil “Kılıçdaroğlu’nun yanına atadığı diğer danışmanlar hakkında da, Parti Meclisi’nde bilgi istemelerine karşın bilgilendirilmediklerini” söyledi.

‘PARTİYE ZARAR VERİYOR’

Partinin görüşleriyle uyuşmayan danışmanların partiye zarar verdiğini söyleyen vekiller, “Özellikle 4 Haziran öncesi danışman kadrosuna ilişkin kimsenin bilgisi yok. Örgüte gelmeyen kişiler kafasına göre alanda çalışma yapmaya çalışıyor. Partinin sağdan gelen, CHP’yi tanımayan kişilere ihtiyacı yok” değerlendirmesini yaptı. Bilgi paylaşılmamasını “şeffaflık” açısından da eleştiren vekiller, “Şeffaflık söylemini gündeme getiren bir partinin şeffaf olması gerekiyor. Partinin seçilmiş yetkili organlarının sürecin dışında tutulup danışmanlarla sürecin yürütülmesi en çok eleştirilen konu. Bu insanlar parti politikalarında etkili oldular. Bu aldığımız yenilgide de etkili oldu. Biz karşı mahalleden oy almak için düşünsel olarak savrulduğumuz sürece kazanma şansımız yok. Bizim duruşumuz belli. Atatürk’ün kurduğu CHP’yiz, sosyal demokrasiyi kabul etmiş bir partiyiz. Karşı mahalleden oy almak için kendi tabanını kaçırmasının anlamı yok” dedi.

‘HER KESİMİ DİNLİYOR’

Partide bazı milletvekilleri ise Kılıçdaroğlu’nun her kesimle temas etmesi gerektiğini söyleyerek, “Siyasetçi herkesin fikrini dinler ve sonunda bir karar verir. Genel başkan da bunu yapıyor. Partinin yetkili organlarıyla paylaşılmadığı söylenebilir ama liderler hızlı kararlar da alabilir. Seçim zamanında olan da buydu. Genel başkan da hiçbir zaman partinin kuruluş değerlerinden ayrılmadı ve vazgeçmedi” değerlendirmesini yaptı.

