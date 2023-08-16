CHP’de değişim çağrısı yapan İBB Başkanı İmamoğlu, yol haritasını açıkladı

Yayınlanma: 16.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 16.08.2023 - 04:00

İmamoğlu, yerel seçimlerde İstanbul için yeniden mücadele edeceğini ifade ederek “İstanbul için yola çıkıyorum. Adayım demek kavramı siyasi olarak doğru değil. Aday olmanın usulü ve süreci vardır” dedi.

İmamoğlu’nun konuşmasından satır başları ise şöyle:

İTTİFAK KURACAĞIM

İstanbul ittifakını en güçlü şekilde kurmaya geliyorum. İttifaklar toplum tabanında kurulur. Tüm vatandaşlarımı bu yürüyüşe davet ediyorum. İnanın her şey çok güzel olacak. Hayatımı adadığım mukaddes şehre en üst seviyede hizmet etmeyi Türkiye’ye hizmet etmek olarak kabul ediyorum. Şehrimizin yağmalanmasına, adaletsizlik ve çevre katliamına karşı İstanbul’u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum.

İBB’yi hep birlikte korumalıyız. İBB’yi gayri hukuki yoldan elde etmek için denediler ve denemeye devam edecekler. Ama hep birlikte engelledik, başaramadılar. Partiler ötesi İstanbul ittifakını kurmak için elimden geleni yapacağım. Ben kendimi İstanbul’a mühürlü kabul ediyorum. Siyasi hayatımın ana amacı vatandaşlarımızı çaresizlikten kurtarmak.

TÜRKİYE'Yİ KAZANIR

İstanbul’un devasa sorunlarını çözmek aynı zamanda Türkiye’nin sorunlarının nasıl çözüleceğinin bir sınav yeridir, bir laboratuvardır. Tam da bu nedenle, İstanbul’u kazanmak Türkiye’yi kazanmaktır. İstanbul’u kazanan belediye başkanı dünyanın en önemli şehrine hizmet etme onuruna ulaşır. O kişi milletin takdirini kazanırsa bu başarı onu ulusal ve uluslararası siyasette önemli yere ulaştırır.

CESUR LİDER VURGUSU

Halkımızdan bu seçim mağlubiyetinden dolayı özür diledim. Ancak benim dünyamda umutsuzluğa yer yoktur. Değişim dönüşüm aynı zaman unutmayalım köklü bir kadro hareketidir. Bizim yaşanan hayal kırıklığını çok daha güçlü arzuya çevirmemiz hiç zor değil. Zira biliyorum ki, cesur demokrasi, cesur bir toplum ve cesur liderlerle mümkün olabilir. Bu topraklarda cesur demokrasi hedefimdir.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, gelen bir soru üzerine CHP Genel Başkanlığı için adı geçen CHP Grup Başkanı Özgür Özel’i andı. İmamoğlu, “CHP’nin tarihini bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlar göreve hazırdır. Bunlardan birisi, Özgür Özel’dir” dedi. Gazete Duvar’a konuşan Özel, “Ekrem Bey’in vermiş olduğu kararı son derece olumlu karşılıyorum. Bu karara en çok İstanbullular sevindi. Bu karar İstanbul’a da Türkiye’ye de iyi gelecek” ifadelerini kullandı.



Ekrem İmamoğlu’nun dikkat çeken ifadelerinden biri de “2024’te rakibimin kim olduğunu biliyorum” sözleri oldu.



‘DÖRT KEZ İLETTİM’



İmamoğlu, Erdoğan’ı kast edip etmediği yönündeki soruya “Gerekli cevabı verdiğimi düşünüyorum” karşılığını verdi. İmamoğlu ayrıca gazetecilere “Değişim ve dönüşüm sürecinde temennilerimi dört kez sayın genel başkanımıza ilettim” şeklinde konuştu.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar ise “İmamoğlu, İstanbul’un kaybedilmemesine yönelik bir tavır ortaya koydu. Ben bunu çok olumlu buluyorum. Bu her CHP’linin ortak duygusudur” dedi.