CHP'de demokratik tavır söylemi eylemde tutmadı

Yayınlanma: 19.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 19.09.2023 - 04:00

CHP’de geneli sakin geçen ilçe kongrelerinden sonra genel başkan adaylarının ortaya çıkmasıyla il kongrelerinde gerginlikler çıkmaya başladı.

Partinin Konya ve İzmir kongrelerinde blok liste hazırlanması nedeniyle kavga çıktı. Ayrıca İzmir il kongresi sırasında genel başkan adaylarından Özgür Özel konuşurken salonda bir grup “Halkın umudu Kılıçdaroğlu” sloganları attı.

"SINIFTA KALDILAR"

Genel merkezden yapılan açıklamada, olaylarla ilgili araştırma başlatıldığı ve işlem yapılacağı belirtildi. Partinin genel merkez kanadı, “kongre süreçlerinde parti içi bir kavga görüntüsü olmaması için uğraşacaklarını ve demokrat bir tavır sergileyeceklerini” belirtiyor. Ancak değişimciler, bu durumun sadece sözde kaldığını söylüyor.

Genel merkezin kongrelerde blok liste olması için baskı yarattığını aktaran değişimciler, “Çarşaf liste olunca listede yer alan tüm isimler ayrı şekilde oylanıyor ve en çok oy alan isim seçiliyor. Ancak blok listede, adayların olduğu listeler yarışıyor ve en çok oyu alan liste kazanıyor. Yani blok liste demek ‘Tamamen biz dediğimiz olacak’ demek. Şu anda ‘Tüzüğü değiştireceğiz, örgütü daha katılımcı yapacağız, daha demokrat olacağız’ diyorlar ama tam zıttını yapıyorlar. Daha yolun başında sınıfta kaldılar. Sözle eylem uymuyor. Hatta İzmir’de daha önce çarşaf liste yapılırdı, şimdi blok liste yapılıyor. Kongrenin divan başkanı da tüzük değişikliğinden sorumlu kişi” eleştirisini getiriyor.

"ÖZEL'LE İLGİSİ YOK"

Kongrelerde çıkan kavgaların Özel’in adaylığıyla ilgili olmadığını da söyleyen kaynaklar, “Kavgaların sebebi Özgür Bey’in konuşmaları değil. Biz zaten gittiğimiz yerlere taraftar da taşımıyoruz. İzmir’de de Konya’da da olaylar Özgür Bey gittikten sonra çıktı. Biz delegenin hür bir şekilde karar vermesini istiyoruz” diyor. Kongrelerde sadece genel merkezin desteklediği isimler kazanıyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışıldığını söyleyen isimler, “İzmir’de delegelerin tamamını alamadılar. Konya’da yarı yarıya bir durum var. Karaman’da değişim kazandı. Özgür Bey’i zayıf aday göstermeye çalışıyorlar ama doğru değil. Vatandaşların değişim için bir talebi var ve bu delegeye de yansıyor. Ayrıca her şey bu kadar sorunsuzsa genel başkan neden İstanbul ilçe başkanlarıyla toplandı? Eskiden ilçe başkanları randevu için uğraşırdı. Tek listelerde bile kavga çıkıyor. Her şey dedikleri gibi olsa tek listede neden kavga çıksın? Blok listelerde de değişimciler var” değerlendirmesini yaptı. Değişimciler, Özel’in kongrelere katılmayı sürdüreceğini belirtti.