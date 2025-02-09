CHP’de gözler PM toplantısı ve bugünkü Özel-İmamoğlu-Yavaş buluşmasında: Fotoğraf değişmez

Yayınlanma: 09.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.02.2025 - 04:00

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için önseçim kararı alan CHP’de, genel başkan Özgür Özel’in bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya gelmesi bekleniyor. Bu görüşmenin ardından da yarın önseçim sürecinin takvimlendirileceği, önseçime katılacaklar için getirilecek adaylık şartlarının belirleneceği parti meclisi (PM) toplantısının yapılacağı aktarılıyor.

‘PARTİYE ZARAR VERIR’

Yavaş’a yakın isimler, bugün yapılacak görüşmede Mansur Yavaş’ın aday belirlemek için henüz erken olduğuyla ilgili eleştirilerini yineleyeceğini söylüyor.

Yavaş’ın Özel’le hafta başında yaptığı görüşmede de benzer uyarıları yaptığını söyleyen kaynaklar, “Mansur Bey son düzenlediği basın toplantısında da buna dikkat çekmeye çalıştı. ‘Halkın bir geçim derdi var, ekonomik kriz var. Bunu konuşmalıyız. Parti içi bir yarışa dönmemeliyiz’ mesajını verdi. Seçimin tarihi belli değilken yapılacak bir adaylık açıklamasını doğru bulmuyor. Bu parti içi yarışın partiye zarar vereceğini düşünüyor” diyor.

Yavaş’ın önseçimde aday olup olmamakla ilgili çevresiyle bir yorum paylaşmadığı da belirtilirken “Ancak zamanını uygun bulmadığını söylediği bir önseçime katılmama ihtimali yüksek. Eleştirilerine rağmen önseçimi hemen yapma kararında ısrarcı olunursa aday olmayabilir. Ancak parti disiplinine aykırı bir davranışı da olmaz” deniyor.

CHP HAZIR MESAJI

Parti yönetimi ise Yavaş’ın eleştirilerini saygıyla karşıladıklarını vurguluyor. Yavaş ve İmamoğlu’nun sadece parti değil Türkiye için de önemli figürler olduğunu belirten CHP kurmayları, “Mansur Bey’in eleştirilerini anlıyoruz ancak biz de geçmiş dönemin hatalarını yapmayalım diyoruz. Önceki dönemlerde de aday belirleme son ana bırakılmıştı. Uzun bir süre de ‘Aday kim olacak’ tartışmasına sıkıştırılmıştık. Şimdi adayımızı belirleyerek o sıkışmışlıktan çıkacağız. Sadece bir aday belirleme süreci değil, bir erken seçim süreci yürüteceğiz” diyor.

Kurmaylar üç ismin yapacağı buluşmaya ilişkin de “Genel başkanımız iki başkanla da uzun bir değerlendirme yapar. Söylediklerini dikkate alır. Sonunda da ona göre bir takvimi parti meclisine getirir. Ancak burada görüşmede ne olursa olsun, emin olduğumuz tek şey, Çağlayan Adliyesi’nde iki başkanımızın el ele verdiği o fotoğraf bozulmaz” değerlendirmesini yapıyor.