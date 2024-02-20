CHP’de Hatay düğümü: Özel, Savaş’ın adaylığının değiştirilmesi için gün boyu görüşmeler yaptı

Yayınlanma: 20.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.02.2024 - 04:00

CHP’de aday tanıtım toplantısında ismi açıklanmayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın adaylığının değiştirilmesine ilişkin dün bir dizi toplantı düzenlendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün Hatay’ın ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Bu kapsamda dün genel merkezde yapılan toplantılar öncesi ziyaretçi yasağı konuldu.

Parti katlarında Hatay trafiğinin yanı sıra bugün YSK’ye teslim edilecek aday listeleri öncesi belediye meclisi üyeliğine aday olan partililerin genel başkan yardımcılarıyla yaptığı görüşmelerin yoğunluğu da yaşandı.

‘HATAY İTTİFAKI ŞART’

Hatay’la ilgili toplantı başlamadan önce Now TV’ye değerlendirmede bulunan Özel, Hatay için yeniden yaptırdıkları ankette Savaş’ın gerilediğini aktardı.

Özel, “Anket, Lütfü Bey’in desteği ve onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz zaman seçimi alacağımızı gösteriyor. Bu şekilde davranmaz, Hatay’ın sesini duymazsak biraz sıkıntıya girdiğimizi gösteriyor. O yüzden Lütfü Bey ile de anketi değerlendirerek, diğer partilerle de değerlendirerek bir Hatay ittifakına ihtiyaç var. İttifak kurulmazsa Cumhur İttifakı’nın adayı şans yakalayacak” dedi.

‘BENİM LİSTEM, BÜTÜN GÜNAHI ÜSTLENİYORUM’



Özel, adaylarla ilgili parti içinde gelen eleştirilere yanıt verdi.

Now Tv’de katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan Özel, CHP’nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Saadet, Gelecek, DEVA ve Demokrat partiye verilen milletvekilleriyle ilgili sözlerine gönderme yaparak “CHP’de yeni bir dönemdeyiz. Bu dönemin özelliği bir mesele varsa sorumlusu genel başkan. ‘Arkadaşlar yapmış, benim haberim yok’ döneminde değiliz. Liste, hatasıyla sevabıyla benim listem. Bütün günahı üstleniyorum” dedi.

Özel, olağanüstü kurultay için seçim sonrasını bekleyenler olduğu iddiasıyla ilgili “‘Başarısız olsun da bilmem ne yapalım’ diyenler çok beklerler. Çünkü çok kararlı, çok yürekli, çok azimli ve çok partili bir grup var orada. Ben onlara güveniyorum. ‘CHP başarısız olsun da parti içi iktidarı devralalım’ diyen bir grup muhteris varsa eğer, bu partiyi bırakacaksam bana yazıklar olsun” ifadesini kullandı.

Özgür Özel bu sözlerinin ardından partisinin genel merkezinde Savaş ile bir araya geldi. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Hatay milletvekili Mehmet Güzelmansur ve Hatay il başkanı Hakan Tiryaki de eşlik etti.

BAĞIMSIZ ADAYLIK İMASI

Görüşme sonrası bir açıklama yapılmazken, telefonla Hatay’da toplanan kalabalığa seslenen Lütfü Savaş, “Yarın (bugün) çok daha büyük bir mitingle açıklamalarımız olacak. Yarın (bugün) ne yapacağımızı Hatay halkıyla paylaşacağız” dedi.

Görüşmede Özel’in “Savaş’a anketleri göstererek yeni bir aday tavsiyesinde bulunmasını önerdiği ancak Savaş’ın bunu kabul etmediği” ileri sürüldü.

Savaş’ın kendi anketlerini göstererek Hatay’da önde olduğunu savunduğu belirtildi. Bu nedenle de görüşme sonrası Hatay’da bekleyen kalabalığa bağımsız aday olacağını ima eden bu açıklamayı yaptığı iddia edildi.

Özel, görüşme sonrası kurmaylarıyla uzun saatler boyunca değerlendirmede bulundu. Bu sırada Hatay’ın il ve ilçe başkanlarına da ulaşılamadı. Akşam saatlerine doğru parti kaynakları, “Savaş’ın çekilip çekilmeyeceğinin hâlâ kesin olmadığını” söyledi.

Öte yandan Savaş’ın bugün yapacağını açıkladığı mitingin Expo Alanı’nda saat 15.00’te olacağı duyuruldu.

