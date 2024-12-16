CHP'de kritik isme ihraç talebi: Disipline sevk edildi

Yayınlanma: 16.12.2024 - 13:08

Güncelleme: 16.12.2024 - 13:26

CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik eleştirileriyle gündeme gelmişti. Özcan, CHP Lideri Özel’in ABD gezisindeki açıklamalarını ve programını hedef almış, ardından görevden alındığı duyurulmuştu. Sosyal medyadan eleştirilerini sürdüren Yurter Özcan’ın, 27 Kasım tarihli paylaşımı nedeniyle, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak CHP Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiği öğrenildi.

Özcan, ihraç istemine neden olan paylaşımında, Özgür Özel’in kendisiyle ilgili olarak Halk Tv’de İsmail Küçükkaya’nın Yeni Bir Sabah programında yaptığı açıklamaları eleştirmişti.

Özgür Özel’in açıklamaları:

KAMUOYUNA DUYURULUR:



Özgür Özel’in bugün Halk TV’de ABD ile ilgili yaptığı yorumlar malesef hatalarla doludur.



Özgür bey New York’a geldiğinde, Central Park’da gezmek ya da ultra lüks Wolfgang Puck steakhouse’da özel soslu biftek yemek yerine CHP’lilerle biraraya gelmiş olsaydı… pic.twitter.com/Cexo1KWV8j — Yurter Özcan (@YurterOzcan) November 27, 2024

İhraç talebi üzerine görüşünü sorduğumuz Özcan şu ifadeleri kullandı:

"TAHAMMÜLSÜZLÜK CHP’Yİ ÇÜRÜTÜR"

"15 senedir parçası olduğum, 12 senedir de ABD Temsilciliğini üstlendiğim, Cumhuriyet Halk Partisinden kesin ihraç talebi ile Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğimi öğrendim. İhraç edilmem için gösterilen sebep, sosyal medyada yazdığım bir eleştiridir. Bu mesajda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in New York ziyaretinde orada yaşayan Türk toplumu ve CHP üyeleri ile biraraya gelmemesini ve ABD ile ilgili hatalı ifadelerini eleştirmiştim. Sözlerimin arkasındayım. Hakaret ya da iftira içermeyen bir eleştiriye bile tahammül edemeyen bir siyasinin, Türkiye Cumhuriyeti için faydalı işler yapacağına inanmadığım gibi, gerçek anlamda AKP iktidarı ile mücadele edeceğine de inanmıyorum. Benim gördüğümü milyonlar da görüyor, bundan da adım gibi eminim. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partisinde ifade özgürlüğü, eleştiri kültürü veya itiraz etme hakkını korumazsak, ülke genelinde demokrasiyi nasıl sağlarız? AKP iktidarı eliyle kurulan Korku İmparatorluğu’nun, bir benzerini CHP’de kurmaya çalışmak büyük bir hatadır.

"CHP TARİHİNE BÜYÜK SAYGISIZLIK"

CHP’nin onurlu üyeleri, buna asla izin vermez. Bunu da kimse unutmasın. CHP’nin tarihsel varlık nedeni özgürlükleri sonuna kadar savunmasıdır. Bu özgürlüklerin başında parti içi demokrasi gelir. Bu partide Mustafa Kemal Atatürk de İsmet İnönü de yeri geldiğinde eleştirilmiştir. Gördüğü yanlışı ya da eksiği dile getirmeyenlerin gerçek CHP’li olduğundan şüphe etmek lazımdır. Tahammülsüzlük CHP’yi çürütür, yok eder, eleştirdiğine benzetir. CHP, sandıktan çıkan sonuçla iktidarı kimsenin burnu kanamadan devretme olgunluğuna sahip bir partidir ve bu mirası taşıyamayanların yönetmeye hem de parti içi demokrasi kanallarını kapatarak yönetmeye çalışmaları CHP tarihine yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Parti yönetimini ivedilikle bu çıkmazdan geri dönmeye ve kurucu iradeye dayalı demokratik yönetime davet ediyorum."

PAYLAŞIMDA NE SÖYLEMİŞTİ?

Özcan ihraç talebine neden olan paylaşımında şunları söylemişti:

"Özgür Bey New York’a geldiğinde, Central Park’da gezmek ya da ultra lüks Wolfgang Puck steakhouse’da özel soslu biftek yemek yerine CHP’lilerle biraraya gelmiş olsaydı bu yazdıklarım kendisine anlatılırdı. CHP olarak yüzde 85 oy aldığımız ABD’ye seyahati öncesinde kendisinin havaalanında karşılama veya CHP gönüllüleri ile toplantı istemediği bizlere iletildi.

1) ABD’de 52 eyalet yoktur, 50 eyalet vardır.

2) Her eyalette Temsilcilik açmaya gerek yoktur. Seçmenin yarısı New York Başkonsolosluğuna kayıtlıdır.

3) ABD’de seçime katılım oranı çok düşük değildir. Yüzde 40 civarındadır. Yurtdışı ortalaması ise sadece yüzde 50’dir.

4) ABD, yüzölçümü olarak Türkiye’nin 12 katı kadar büyük, 10 milyon kilometrekarelik bir ülke olmasına rağmen sadece 8 noktada oy kullanılmaktadır. Yurtta?larımız ABD içinde uçaklarla, otobüslerle seyahat edip, seferberlik halinde oy kullanmışlar, oylarla beraber Türkiye’ye eşlik etmişlerdir. Genel Merkez’den bu çalışmalar için tek kuruş istenmemiştir.

5) CHP ABD Temsilciliği yaptığım 12 sene boyunca Özgür bey defalarca farklı konularda destek istemiş, benimle irtibata geçmiştir. Gerekirse o iletişimleri de kendisine tekrar hatırlatabilirim.

6) CHP ABD Temsilciliğine bugüne kadar hiçbir terör örgütü tarafından sızma olmamıştır."