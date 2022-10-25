CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan'a gözaltı
CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan sosyal medya hesabından gözaltına alıp serbest bırakıldığını açıkladı.
CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, dün gece kaldığı otelde gözaltına alındığını duyurdu.
Ankara'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığını açıklayan Yurter, "Dün gece saat 2’de Ankara’da kaldığım otelde gözaltına alındım. Karakolda tebliğ yapıldıktan sonra, serbest kaldım. Bugün Ankara Adliyesi’nde ifade vereceğim" dedi.
Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"Bugüne kadar 2 ayrı tazminat davası kazandığım Nedim Şener’in, tazminata mahkum edildiği aynı Twitter yazışmasından dolayı bana hakaret davası açtı.
Normal süreçte duruşma günü ifadeye gelmediğim takdirde yakalama kararı çıkartılması gerekirken hukuka ve usule aykırı şekilde dün akşam bir yakalama kararı çıkartıldı ve anormal bir şekilde bu konuda kolluk güçleri görevlendirildi.
Kolluk güçlerinin bana sadece tebligat yapacaklarını söyleyerek bu tebligatın her zaman olması mümkünken, beni gece 2’de otelde göz altına alınma kararı, itibar suikastından başka bir şey değil."
KAMUOYUNUN BİLGİSİNE: Dün gece saat 2’de Ankara’da kaldığım otelde gözaltına alındım. Karakolda tebliğ yapıldıktan sonra, serbest kaldım. Bugün Ankara Adliyesi’nde ifade vereceğim. pic.twitter.com/i6Vyi2Ie4A— Yurter Özcan (@YurterOzcan) October 25, 2022
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