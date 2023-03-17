Hilal Kaplan CHP’li Yurter Özcan’a 10 bin TL tazminat ödeyecek
CHP’nin ABD temsilcisi Yurter Özcan, iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Hilal Kaplan’a açtığı iftira davasını kazandı. Kaplan, Yurter Özcan'a 10 bin TL tazminat ödeyecek.
Dava sonucu sosyal medyadan paylaşan Özcan, “Türken Foundation ile ilgili ortaya çıkardığım belgeleri eleştiren Hilal Kaplan, ABD’deki Türkiye karşıtı lobiler (FETO/PKK) ile görüştüğüm iftirasını atmıştı. Açtığım dava lehime sonuçlandı. Kazandığım 10,000 TL tazminatı Sivas – Gemerek Yurter Özcan ortaokuluna bağışlayacağım.” dedi.
Türken Foundation ile ilgili ortaya çıkardığım belgeleri eleştiren Hilal Kaplan, ABD’deki Türkiye karşıtı lobiler (FETO/PKK) ile görüştüğüm iftirasını atmıştı. Açtığım dava lehime sonuçlandı.— Yurter Özcan (@YurterOzcan) March 17, 2023
Kazandığım 10,000 TL tazminatı Sivas - Gemerek Yurter Özcan ortaokuluna bağışlayacağım
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