Hilal Kaplan CHP’li Yurter Özcan’a 10 bin TL tazminat ödeyecek

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 20:52

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 20:52

Dava sonucu sosyal medyadan paylaşan Özcan, “Türken Foundation ile ilgili ortaya çıkardığım belgeleri eleştiren Hilal Kaplan, ABD’deki Türkiye karşıtı lobiler (FETO/PKK) ile görüştüğüm iftirasını atmıştı. Açtığım dava lehime sonuçlandı. Kazandığım 10,000 TL tazminatı Sivas – Gemerek Yurter Özcan ortaokuluna bağışlayacağım.” dedi.