CHP'de kritik PM toplantısı: 'Toplantı' tartışma çıkardı, geciken 'göreve iade' oylaması sonuçlandı

Yayınlanma: 23.07.2023 - 21:46

Güncelleme: 23.07.2023 - 22:33

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) seçimlerin ardından başlayan ‘değişim’ tartışmaları ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başkanlık ettiği zoom toplantısının kamuoyuna "sızdığı" süreçte gözler Parti Meclisi’ne çevrildi.

Belediye başkanlarıyla dün bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığındaki Parti Meclisi’nde toplantı devam ederken tansiyon da yükseldi. 60 kişilik Parti Meclisi'nde tartışmanın merkezinde ‘Zoom’ toplantısı yer aldı.

İL BAŞKANLARININ GÖREVDEN ALINMASINA TEPKİ

CHP'de büyük kurultay öncesi mahalle delege seçimleri sürerken, Ağrı, Hakkari, Van, Kayseri, Mardin ve Muş il başkanlarının görevden alınması Parti Meclisi’nin bir numaralı gündemi oldu.

Duvar'da yer alan habere göre, Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu ve Hakkari İl Başkanı Nazım Demir’in görevine iade edildiği sürece PM üyeleri tepki gösterdi. Kurultay döneminde delege yapısının genel merkez tarafından belirlenmeye çalışıldığı eleştirilerine karşılık söz konusu sözlere karşı çıkan isimler de oldu.

'ETİK DIŞI' TARTIŞMASI

Parti Meclisi toplantısında bir diğer gündem maddesi de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li kurmayların ‘zoom’ toplantısı kaydının sızdırılması oldu. Toplantının “etik dışı” olduğunu söyleyenler ile herhangi bir sorun olmadığını belirtenler arasında karşılıklı tartışma yaşandı.

CHP’li kurmayların İmamoğlu ile yaptığı toplantıya katılan isimler arasında yer alan Parti Meclisi üyesi Bülent Tezcan “etik dışı” değerlendirmesine tepki gösterdi. Parti içi konuların partili isimlerle konuşulduğunu belirten Tezcan toplantıyı kastederek, "Bunda etik dışı bir durum yok" dedi.

OYLAMA GECİKTİ

CHP’nin kritik PM toplantısında MYK kararıyla görevden alınan Muş İl Başkanı İsmail Adanur, Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan, Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan, Kayseri İl Başkanı Zeki Özkan ile Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün’ün itirazları gündemdeydi. Yaşanan tartışmalar nedeniyle söz konusu görevden almalarla ilgili gizli oylamaya geçilemediği belirtilirken toplantının geç saatlere kadar devam edebileceği ve oylamanın yapılacağı ifade edildi.

'İADE' İÇİN OYLAMA YAPILDI

Tartışamalar nedeniyle geciken oylama yapıldı. Edinilen bilgiye göre, göreve iade için gereken 40 oyu toplanamadı. Böylece MYK'nin yaptığı görevden alma kararları kesinlemiş oldu.

Oylama sonucu; Ağrı: kabul 30 ret 31, Muş: kabul 31 ret 30, Mardin: kabul 31 ret 28 çekimser 2, Kayseri: kabul 28 ret 33, Beykoz: kabul 26 ret 35 olarak gerçekleşti.