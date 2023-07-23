CHP'de Parti Meclisi toplandı

CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda sızdırılan 'zoom' kaydının da görüşüleceği bildirildi.

DHA
Yayınlanma: 23.07.2023 - 18:06
CHP'de Parti Meclisi toplandı
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya tüm Parti Meclisi (PM) üyeleri katıldı. 

Toplantıda, görevden alınan il ve ilçe başkanlarının itirazları ile yerel seçimler ve ekonomik gelişmelerin değerlendirileceği belirtildi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın da burada ekonomiye ilişkin bir sunum yapacağı ifade edildi. 

Toplantıda ayrıca CHP içinde son günlerde tartışılan CHP kurmaylarının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı sızdırılan 'Zoom' kaydının da değerlendirileceği belirtildi.


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