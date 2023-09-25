CHP'de 'küfür' krizi! Eren Erdem ile Okan Konuralp mahkemelik oldu

Yayınlanma: 25.09.2023 - 11:00

Güncelleme: 25.09.2023 - 11:00

CHP'deki küfür skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, partinin Planlama ve Sosyal Medya politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, kendisine küfür eden CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp hakkında 'hakaret' iddiasıyla şikayetçi oldu.

İsmail Saymaz, yazısında şunları dile getirdi:

"T24'ten Eray Görgülü, Kılıçdaroğlu'nun aracını özel işlerde kullandığı için gerekçesiyle Topsakal'ın uzun süreli izne çıkarıldığını yazdı. Konuralp, Görgülü'yü arayarak, “Bu partiyi kimin yönettiğini göreceksiniz. Ömer geri gelecek. O Eren Erdem'in anasını s… Sana bu haberi yaptıran kişinin Erdem olduğunu itiraf edeceksin. Sana yarım saat müsaade” dedi. Erdem, küfrü CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a iletti. Öztrak da Kılıçdaroğlu'na anlattı. CHP lideri “Derhal tekzip edilsin” dedi. Ancak Konuralp, iddiayı düzeltmedi. Kılıçdaroğlu, MYK üyesine küfredilmesi kesin ihracı gerektirdiği halde işlem yapmadı. Fedaisini değil, milletvekili yaptığı eski danışmanını seçti. Erdem de adaleti partisinde bulamadığı için Konuralp hakkında hakaret iddiasıyla şikayetçi oldu."

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aracını özel işleri için kullandığı gerekçesiyle İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal uzun süreli izne çıkarılmıştı.

Topsakal'ın izne çıkarılmasının ardından T24'ten Eray Görgülü ile konuşan CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, "Bu partiyi kimin yönettiğini göreceksiniz. Ömer geri gelecek. O Eren Erdem'in anasını s…" şeklinde konuşmuş Eren Erdem'e küfür etmişti.