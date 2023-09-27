CHP’de kurultay 4-5 Kasım’da yapılacak... Kılıçdaroğlu: ‘Kimsenin adayı olmayın’ dedi

Yayınlanma: 27.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 27.09.2023 - 04:00

Kılıçdaroğlu’nun, PM’de “İstanbul’un iki il başkanı adayını çağırdım. Onlara ‘Kimsenin değil CHP’nin adayı olun’ dedim” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

CHP Parti Meclisi (PM), dün genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında partinin genel merkezinde toplandı. Edinilen bilgiye göre PM, olağan kurultay için önerilen 4-5 Kasım tarihlerini oybirliği ile kabul etti. Parti yönetiminin 25-26 Kasım için tüzük kurultayı önerisine karşı ise tüzük değişikliğinin 2024’te yapılmasını önerenler oldu. Bunun üzerine PM, tavsiye kararı aldı. Kurultay sonrası oluşacak yeni PM, tüzük kurultayının 25-26 Kasım’da yapılmasıyla ilgili eski PM kararını tekrar ele alacak.

Toplantıda kavgalı geçen il kongrelerinin de ele alındı. Kılıçdaroğlu’nun “Bu görüntülerin bir daha yaşanmaması için talimat verdik” yanıtını verdiği öğrenildi. Toplantıda İstanbul il kongresinin de görüşüldüğü belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun adaylığını açıklayan Özgür Çelik ve Cemal Canpolat’a tarafsız baktığı aktarıldı. Kılıçdaroğlu’nun “İki adayı da çağırdım. İkisiyle de aynı yerde fotoğraf verdim. İkisine de başarılar diledim. Onlara ‘Kimsenin adayı olmayın, CHP’nin adayı olun’ dedim. Asıl görevlerinin Ekrem İmamoğlu’na seçimi kazandırmak ve CHP’yi İstanbul’da iktidar yapmak olduğunu söyledim” dediği öğrenildi.

Toplantıda partinin Ankara kongresinde milletvekillerinin akrabalarının listelere yazılıp delege seçilmesinin de eleştirildiği aktarıldı. Kılıçdaroğlu’nun da bu eleştirilere “Listelere akraba yazılmasından rahatsızım” karşılığını verdiği öğrenildi. Toplantıda partinin Afyonkarahisar kongresinde Kastamonu milletvekili Hasan Baltacı ile tartışan CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal’la ilgili disipline sevk istendiği de aktarıldı. İsteğin oylanmadığı öğrenilirken Kılıçdaroğlu’nun konuyla ilgili Köksal’ı eleştirdiği belirtildi.