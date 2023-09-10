CHP’de kurultay hazırlıkları devam ederken yerel seçim kulisleri hareketlendi

Yayınlanma: 10.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 10.09.2023 - 04:00

CHP’de adaylığına kesin gözüyle bakılan dört belediye başkanı bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in yeniden aday olmaları kesin gibi.

YENİ İLLERE ODAKLANDI

Kulislere göre, değişmesi güçlü olasılık olarak Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak öne çıkıyor. Büyükşehir olan Antalya’da adaylık için iki isim gündemde. Mevcut başkan Muhittin Böcek’in yanı sıra CHP’li Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da bu makama adaylık istediği biliniyor. CHP ayrıca geçen yerel seçimlerde az farkla ya da işbirliği nedeniyle İYİ Parti’nin kaybettiği illere de odaklanmış durumda. Özellikle Balıkesir, Bursa ve Denizli gibi büyükşehirlerde genel seçimlerde muhalefetin toplam oyunun iktidar blokunun üzerinde çıkmasını fırsata çevirmek istiyor.

