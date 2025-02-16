CHP’de önseçim için adaylık süreci yarın başlıyor, 21 il belediye başkanı İmamoğlu’nu göreve çağırdı: ‘Erken değil, derhal seçim’

Yayınlanma: 16.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 16.02.2025 - 04:00

Başkanlar, “Sayın Ekrem İmamoğlu’nu millet adına göreve davet ediyor, önseçimde aday olmaya çağırıyoruz” dedi. Resmi adaylık başvurusunun yarın başlayacağını anımsatan CHP kurmayları, “Muhtemelen salı günü milletvekillerine imza açılır ve sonrasında Ekrem Bey resmen aday olur. Ondan sonra önseçim süreci için illere ziyarete gittiği, insanlara üyelik çağrısı yaptığı bir süreç başlar. Ekrem Bey’in gezilerde ana gündemi de ülkedeki adaletsizliğin her şeyi nasıl bozduğu olur ve bunun üzerinden erken seçim beklentimizi kuvvetlendirir” dedi.

CHP’nin 21 il belediye başkanı, Edirne’de üç gün süren toplantıların ardından ortak imzayla sonuç bildirisi paylaştı. Bildiride, Türkiye’nin ekonomiden adalete kadar pek çok alanda çoklu bir krize sokulduğu belirtilerek “İktidar ise bu soruna çözüm üretecek politikalara odaklanmak yerine boş lafla, hamasetle ve milletin vicdanını yaralayarak yol yürümektedir. Ülkenin sorunlarına karşı ses yükselten, siyasetçiler de sivil toplum temsilcileri de gazeteciler ve sanatçılar da ağır bir yargı baskısı altındadır” dendi.

ZAMAN KAYBETMEDEN...

Açıklamada, “Bu şartlar altında, ülkemizin tüm sorunlarından kurtulması için tek çare zaman kaybetmeden milletin hakemliğine başvurulmasıdır. İktidarın saldırılarına karşı Çağlayan’da verilen birlik ve beraberlik fotoğrafının ardından Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın birliktelik tablosu halkımıza umut olmuştur” ifadeleri yer aldı.

MANSUR YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Önseçim süreci için İmamoğlu’na çağrı yapılan açıklamada, “Erken değil, derhal seçim” denilerek şunlar kaydedildi: “Bu süreçte önseçime katılmayacağını ancak üyelerimizin kararına saygı duyacağını ifade ederek birlik ve beraberliğimize sahip çıkan Sayın Mansur Yavaş’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gelinen aşamada İstanbul’da siyasi iktidar karşısında dört kez seçim kazanarak muhalefetin sandıkta iktidar değiştirebileceğini defalarca kanıtlayan, görev süresi boyunca verdiği hizmetlerle milletimizin gönlündeki yerini büyüten, toplumun her kesimiyle kuvvetli bağlar kuran, sandıkta yenilemeyince yargı baskısıyla yarış dışında tutulmak istenen sayın Ekrem İmamoğlu’nu millet adına göreve davet ediyor, önseçimde aday olmaya çağırıyoruz.”

Başkanların ülkenin içinde bulunduğu duruma karşı “Derhal seçim” diyerek İmamoğlu’na destek açıklamasının önemli olduğunu belirten CHP kurmayları, “Ülkede öyle bir keyfilik var ki... TÜSİAD bile açıklama yapınca ‘Sen konuşma’ deniyor. Bunun ekonomiye verdiği zararı fark eden yok. O yüzden bir an önce seçim olması lazım. Bu seçimde de Ekrem Bey’i aday görmek istediklerini güçlü bir şekilde duyurmuş oldular” dedi.