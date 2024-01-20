CHP'de önseçim rahatsızlığı

Yayınlanma: 20.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 20.01.2024 - 03:00

Yerel seçimler için haftalık yaptığı parti meclisi toplantılarıyla aday açıklayan CHP’de bazı milletvekilleri, aday belirlenme yöntemine ilişkin yönetime eleştirilerde bulunuyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kurultayda önseçim sözü verdiğini anımsatan vekiller, bu sözün partinin tabanının güçlü olduğu yerlerde uygulanabileceğini söylüyor. Şu ana kadar İzmir, Çankaya, Kadıköy gibi yerlerde önseçim yapılmamasına değinen vekiller, “Bu bölgelerde örgüt denetimindeki önseçim yapılabilirdi. Yeterli vakit de vardı. Buralarda önseçim olmayacaksa nerede olacak” sorusunu yöneltiyor.

VEKİLLER: DIŞLANDIK

Milletvekilleri ayrıca çoğunlukla kendi illeriyle ilgili aday belirleme sürecinde de “dışlandıklarını” anlatıyor.

‘ELBETTE TEPKİ OLUR’

Parti yönetimi ise ön seçimle ilgili eleştirilere karşı partinin örgüt denetiminde önseçim yaptığı ve seçim sonucu çıkan adayı doğrudan ilan ettiği Giresun, Zonguldak gibi illeri anımsatıyor. Kurmaylar İzmir gibi yerler için ise hem aday adayı çokluğuna hem de üye sayısı çokluğuna dikkat çekiyor. Çok aday adayı ve çok üyeyle örgüt denetiminde bir önseçim yapmanın güç olacağını belirten partililer, “Seçim için süremiz de kısıtlı. Ancak her bölgede adaylaştırmalarda örgütün fikri alınıyor, kamuoyu yoklamalarına bakılıyor ve ona göre bir karar veriliyor” diyor.

Öte yandan kurmaylar aday gösterilen isimlere gelen eleştirilere ve tekrar aday yapılmadığı için partiden istifa ederek bağımsız adaylığını ilan edenlere karşı da “Yerel seçim zamanı kırgınlıklar ve eleştiriler her zaman oluyor” yorumunu yapıyor. Adaylaştırmalarda “objektif kriterlerin kullanıldığını” vurgulayan partililer, “Elbette aday gösterilmeyenin tepkisi olacak. Ancak adaylık ilanları; saha çalışmaları, kamuoyu yoklamaları ve anketlerin sonucunda partinin yetkili organlarına geliyor. Parti meclisi, bu çalışmaları inceliyor, değerlendiriyor ve bunun sonucunda aday açıklanıyor. Her adaylık ilanı da tüzükteki yetkili organların süzgecinden geçerek çıkıyor. Biz ilan ettiğimiz adayların bölgesinde kazanacak adaylar olduğunu düşünüyoruz ve başarılı olacağımıza inanıyoruz” değerlendirmesini yapıyor.