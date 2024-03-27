CHP'de para sayma soruşturması: Maltepe Belediye Başkanı Kılıç ifade verdi

Yayınlanma: 27.03.2024 - 11:00

Güncelleme: 27.03.2024 - 11:08

Yerel seçimlere günler kala CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda kaydedildiği iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan, ancak il başkanlığı binasının eski mülk sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisinde kaydedildiği ortaya çıkan 'para sayma' görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı.

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANI İFADE VERDİ

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, bugün sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne gelerek, Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade verdi.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in de bu hafta içinde ifade vermek için adliyeye gelmesi bekleniyor.

CHP PM ÜYESİ DE İFADEYE ÇAĞRILDI

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi, geçen pazartesi günü 'şüpheli' sıfatıyla verdiği ifadede, avukatlık ofisine teslim ettiği parayı 'yakın arkadaşı' olduğunu belirttiği CHP Parti Meclis Üyesi Turgay Özcan'ın kendisine verdiğini söylemişti. Bu ifade üzerine CHP PM Üyesi Turgay Özcan'ın da 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Özcan'ın da bu hafta içinde savcılığa gelerek ifade vermesi bekleniyor.

DAHA ÖNCE 10 ŞÜPHELİ VE 2 TANIK İFADESİ ALINDI

Soruşturma kapsamında 14 Mart'ta CHP eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ile eski CHP İstanbul İl Başkanı Basın Danışmanı Can Poyraz 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı ve CHP Beylikdüzü Meclis üyesi Fatih Keleş ise 15 Mart'ta 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermişti. Mevcut CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının eski sahibi Ali Rıza Braka ve İmamoğlu İnşaatın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ise 18 Mart'ta adliyeye gelerek ifade vermişti. Ali Rıza Braka'nın avukatı Gökhan Taşkapan ise yine 18 Mart'ta kendi isteğiyle savcılığa gelerek 'bilgi sahibi' olarak ifade verdi. Dosya kapsamında Hasan Hüseyin Şenyurt isimli bir kişi de 'tanık' olarak ifade verdi. 22 Mart'ta Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ile CHP eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu yine 'şüpheli' sıfatıyla adliyeye gelerek ifade vermişti.

Son olarak 25 Mart'ta Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın Danışmanı Melih Morsümbül ile iş insanı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım, 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermişti.