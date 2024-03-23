‘Para sayma’ soruşturmasında Kaftancıoğlu ifade verdi: Yıpratmak istiyorlar

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “para sayma” görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında “şüpheli” sıfatıyla ifade verdi.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 23.03.2024 - 04:00
‘Para sayma’ soruşturmasında Kaftancıoğlu ifade verdi: Yıpratmak istiyorlar
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Kaftancıoğlu yaklaşık üç saat süren ifadenin ardından adliye önünde basın açıklaması yaptı. Kaftancıoğlu, önceki gece İstanbul’a geldiğinde ilk önce ayakkabı kutularını kontrol ettiğini söyleyerek “Ne mutlu ki hepsinin içinde ayakkabılar vardı” ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu, “‘Gayri meşru ve yasa dışı yollarla ortaya sunulan görüntülerle ilgili ilk ifadeye çağrılan ben olsaydım ifade vermeyi reddederdim’ diyerek ifadeye başladım” dedi. Seçime sekiz gün kaldığını hatırlatarak il binasının 2019’da İstanbul örgütünün büyük katkılarıyla satın alındığını belirten Kaftancıoğlu, “Seçimlere giderken partimizi yıpratmak için kullanılan aparattan başka bir şey değildir. Görünen o ki seçime kadar yargıyı da bu sürecin parçası yaparak sürdürecekleri bir süreçtir” şeklinde konuştu.

El çektirilme iddiaları 

Kaftancıoğlu, süreçten el çektirildiği iddialarına verdiği yanıtta, “Böyle bir şey söz konusu değildir. Kaldı ki mal sahibinin avukatının buna dair ne fikri, ne de bilgisi olabilir” dedi. Görüntülerin Tuncay Yılmaz’a verildiği sorusuna Kaftancıoğlu, “Hiçbir bilgim yok, fikrim de yok. Hep söylentiler, söylenenler üzerinden” dedi. 


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