CHP'de 'para sayma' soruşturması: Üç isim daha ifade verdi

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda kaydedildiği iddia edilen 'para sayma' görüntülerine ilişkin devam eden soruşturma kapsamında Küçükçekmece Belediye Başkanı'nın oğlu, Maltepe Belediye Başkanı'nın danışmanı ve iş insanının şoförü olmak üzere üç kişi daha ifade verdi.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 25.03.2024 - 15:34
CHP'de 'para sayma' soruşturması: Üç isim daha ifade verdi
Abone Ol google-news

Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda kaydedildiği iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan, ancak il başkanlığı binasının eski mülk sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisinde kaydedildiği ortaya çıkan 'para sayma' görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsmında Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın Danışmanı Melih Morsümbül ile iş insanı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Aydın, 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Serkan Çebi, Melih Morsümbül ile Servet Aydın, bugün İstanbul Adliyesi'ne gelerek, Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda 'şüpheli' sıfatıyla savcıya ifade verdi.

10 KİŞİNİN DAHA İFADESİ ALINDI

Soruşturma kapsamında 14 Mart'ta CHP eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ile eski CHP İstanbul İl Başkanı Basın Danışmanı Can Poyraz 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı ve CHP Beylikdüzü Meclis üyesi Fatih Keleş ise 15 Mart'ta 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermişti. Mevcut CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının eski sahibi Ali Rıza Braka ve İmamoğlu İnşaatın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ise 18 Mart'ta adliyeye gelerek ifade vermişti. Ali Rıza Braka'nın avukatı Gökhan Taşkapan ise yine 18 Mart'ta kendi isteğiyle savcılığa gelerek ifade verdi. Son olarak 22 Mart'ta Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ile CHP eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu yine 'şüpheli' sıfatıyla adliyeye gelerek ifade vermişti.


canan kaftancıoğlu haberleri CHP İstanbul İl Başkanı haberleri chp İstanbul İl Başkanlığı haberleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı haberleri para sayma haberleri Soruşturma haberleri yerel seçim haberleri

İlgili Haberler

‘Para sayma’ soruşturmasında Kaftancıoğlu ifade verdi: Yıpratmak istiyorlar

‘Para sayma’ soruşturmasında Kaftancıoğlu ifade verdi: Yıpratmak istiyorlar
CHP'deki 'para sayma' görüntüleri: Canan Kaftancıoğlu ifade verdi

CHP'deki 'para sayma' görüntüleri: Canan Kaftancıoğlu ifade verdi
Para sayma kumpasında yeni gelişme! Kaftancıoğlu ifade verdi

Para sayma kumpasında yeni gelişme! Kaftancıoğlu ifade verdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Emekliler dikkat! Başvurular bugün başladı... Emekli maaşı promosyon ödemesi nasıl alınır? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekliler dikkat! Başvurular bugün başladı... Emekli maaşı promosyon ödemesi nasıl alınır? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Atatürk’ün Çanakkale Savaşı taarruz emri ortaya çıktı: Zafer vurgusu dikkat çekiyor

Atatürk’ün Çanakkale Savaşı taarruz emri ortaya çıktı: Zafer vurgusu dikkat çekiyor
TİP destekleyeceğini açıklamıştı: EMEP’ten ‘Hatay’ açıklaması

TİP destekleyeceğini açıklamıştı: EMEP’ten ‘Hatay’ açıklaması
Günlük burç yorumları: 26 Mart 2024 Salı Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Mart 2024 Salı Balık burcu yorumu
Antalya'da dükkan sahibi ile seçim broşürü dağıtmak isteyenler arasında çıkan kavga ölümle sonuçlandı

Antalya'da dükkan sahibi ile seçim broşürü dağıtmak isteyenler arasında çıkan kavga ölümle sonuçlandı
Aslı Enver kızı Elay hakkında konuştu: ‘Kime benzediğine siz karar verin’

Aslı Enver kızı Elay hakkında konuştu: ‘Kime benzediğine siz karar verin’
Valilik ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı: İstanbul için 'fırtına' alarmı!

Valilik ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı: İstanbul için 'fırtına' alarmı!
İsmail Kartal’dan sitem: ‘Birinin şişlenmesini mi bekleyecektik?’

İsmail Kartal’dan sitem: ‘Birinin şişlenmesini mi bekleyecektik?’