CHP'de 'para sayma' soruşturması: Üç isim daha ifade verdi

Yayınlanma: 25.03.2024 - 15:34

Güncelleme: 25.03.2024 - 15:34

Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda kaydedildiği iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan, ancak il başkanlığı binasının eski mülk sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisinde kaydedildiği ortaya çıkan 'para sayma' görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsmında Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın Danışmanı Melih Morsümbül ile iş insanı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Aydın, 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Serkan Çebi, Melih Morsümbül ile Servet Aydın, bugün İstanbul Adliyesi'ne gelerek, Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda 'şüpheli' sıfatıyla savcıya ifade verdi.

10 KİŞİNİN DAHA İFADESİ ALINDI

Soruşturma kapsamında 14 Mart'ta CHP eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ile eski CHP İstanbul İl Başkanı Basın Danışmanı Can Poyraz 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı ve CHP Beylikdüzü Meclis üyesi Fatih Keleş ise 15 Mart'ta 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermişti. Mevcut CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının eski sahibi Ali Rıza Braka ve İmamoğlu İnşaatın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ise 18 Mart'ta adliyeye gelerek ifade vermişti. Ali Rıza Braka'nın avukatı Gökhan Taşkapan ise yine 18 Mart'ta kendi isteğiyle savcılığa gelerek ifade verdi. Son olarak 22 Mart'ta Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ile CHP eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu yine 'şüpheli' sıfatıyla adliyeye gelerek ifade vermişti.