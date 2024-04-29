CHP'de sandık görevlilerine sertifika töreni: 'Tarihi bir mücadele verdiniz'

Yayınlanma: 29.04.2024 - 00:05

Güncelleme: 29.04.2024 - 00:06

CHP İstanbul İl Örgütü, 31 Mart’ta yapılan ve CHP’nin birinci parti olarak çıktığı yerel seçimlerdeki sandık görevlileri için Kadıköy Festival Park’ta sertifika töreni düzenledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı tören, Aybüke Albere’nin konseriyle başladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yaptığı konuşmada, sandık görevlilerine seslenerek “Gece gündüz demeden sandıklarda büyük ve tarihi bir mücadele verdiniz. Bugün de yağmur, soğuk demeden demokrasi kahramanları buluşmamıza geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin ayağına, yüreğine sağlık. 31 Mart’ta hep birlikte tarihi bir başarı elde ettik. Yeniden kazandık. Meclis çoğunluğunu sağladık. İstanbul’da 26 ilçe belediyesi kazandık ve partimiz Türkiye’de birinci parti oldu” ifadelerini kullandı.

“KISA ZAMANDA BÜYÜK İŞ BAŞARDIK”

Bu sonucun İstanbul, Türkiye ve büyük bir toplumsal ittifakın başarısı olduğuna vurgu yapan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İstanbul ittifakına güvenen bütün İstanbullulara sizlerin huzurunda sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum. Çok kısa bir zamanda hep birlikte büyük bir iş başardık. Üstelik bu başarıyı çok zorlu koşullarda elde ettik. 2023 seçimleri büyük bir karamsarlık ortaya çıkartmıştı. Seçmende bir umutsuzluk vardı. Parti örgütümüzde bir umut yorgunluğu vardı. Sandık görevlilerinin motivasyonu düşüktü. Avukatlarımızın motivasyonu düşüktü. Bu zor koşullarda İstanbul’da 33 bin 227 sandıkta sandık görevlilerimizle, avukat, okul kat sorumlularımızla, bilişim sorumlularımızla çok tarihi bir mücadele verdik. Ben 31 Mart’ta verdiğiniz büyük mücadele için öncelikle bütün sandıklarda görev alan sandık görevlilerimize, müşahitlerimize, okul kat sorumlularımıza, bilişim sorumlularımıza, avukatlarımıza büyük bir teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok önemli bir mücadeleydi.”

“ODAK NOKTASI İSTANBUL’DU”

İlçe başkanlarına, il yöneticilerine, kadın ve gençlik kollarına, belediye başkan adaylarına, genel başkan yardımcılarına, milletvekillerine, üyelere mücadeleleri için teşekkür eden Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

“Hepimizin bildiği gibi 31 Mart günü Türkiye’nin 81 ilinde bir seçim gerçekleşti ancak Türkiye’nin gözü kulağı İstanbul’daydı. 31 Mart seçimlerinde odak noktası İstanbul’du. İstanbul’da bir kez daha büyük bir mücadele örneği sergileyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na büyük bir teşekkür ediyorum ve kendisiyle yol yürümekten büyük bir onur ve mutluluk duyduğum partimizin genel başkanı Sayın Özgür Özel’e büyük bir teşekkür ediyorum. Hep birlikte büyük bir mücadele örneği sergiledik.”

“GEZİ PARKI’NIN YÜZÜ GÜLMEYE BAŞLADI”

İstanbul’da ve Türkiye’de insanların yüzünün gülmeye başladığını belirten Çelik, “Validebağ Korusu’nun da yüzü gülmeye başladı. Galata Kulesi’nin de yüzü gülmeye başladı. Taksim’de Gezi Parkı’nın da yüzü gülmeye başladı. Beton Kanal İstanbul’un tehdit ettiği Marmara Denizi’nin yüzü gülmeye başladı. Ormanların, ağaçların, barajların yüzü gülmeye başladı. Artık çocuklar geleceğe daha umutlu gözlerle bakıyorlar. Artık gençler geleceğini yurt dışında aramak yerine ülkesine daha sıkı sarılıyorlar. 31 Mart’tan beri kadınlar, kendileri için daha eşit bir dünyanın daha eşit bir ülkenin hayalini kuruyorlar. Her geçen gün ekmeği küçülen emekçiler, emekliler, işçiler, esnaf gelecek güzel günlere yeniden inanmaya başladı 31 Mart'tan sonra” dedi.

Seçimlerin umut yarattığının da altını çizen Çelik, “O umut, İstanbul’un 26 ilçesindeki belediye başkanlarımızdır. O umut, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’dur. Umut, Türkiye’de genel başkanımız Özgür Özel’in öncülüğünde kazandığımız belediyelerdir” ifadelerini kullandı.

“SEÇİMLER BİZE BÜYÜK GÖREV VE SORUMLULUK VERDİ”

“31 Mart’ın ortaya çıkarttığı bu umutla şimdi hepimizin sorumluluğu, görevi çok daha büyük” diyen Çelik, şunları söyledi:

“31 Mart seçimleri hepimize daha ve daha büyük görev ve sorumluluklar yükledi. Seçmen bize 31 Mart’ta çok önemli bir mesaj verdi. Seçmen bizi birinci parti yaparak eğer kazandığınız belediyeleri etkili bir biçimde yönetirseniz, halk belediyecilik uygulamalarını 2019’dan beri olduğu gibi etkili bir biçimde uygularsanız, çok çalışırsanız sizleri ilk genel seçimde iktidar yapacağız, dedi. Şimdi sorumluluğumuz çok daha büyük. Bu yönüyle 31 Mart seçimleri bizim için bir sonuç değil, yeni bir başlangıçtır. 31 Mart seçimleri, Türkiye demokrasi mücadelesinin en önemli başlangıcıdır. Hep birlikte yeni başlıyoruz ve çok çalışacağız. Emeklinin, emekçinin sesi olacağız. Yoksulluğu bu ülkenin kaderi olmaktan çıkartacağız. Bizlere Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyetimizin değerlerini geliştireceğiz. Demokrasimizi güçlendireceğiz. Ülkemizin toplumsal barışını sağlayacağız. Sosyal hukuk devletini hayata geçireceğiz. İnsanların refah, huzur, barış içerisinde yaşayacağı bir Türkiye’yi inşa edeceğiz. Bunu yine sizlerin mücadelesiyle gerçekleştireceğiz. Tekrar büyük mücadelemiz için hepinize sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum.”

Konuşmanın ardından program sandık görevlilerine sertifika verilmesi ve Kalben konseriyle program sona erdi.