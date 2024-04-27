Ekrem İmamoğlu elektrikli metrobüsün test sürüşüne katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 420 yolcu taşıyabilecek elektrikli metrobüsün test sürüşüne katıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2024 - 20:07
Ekrem İmamoğlu elektrikli metrobüsün test sürüşüne katıldı
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İETT Edirnekapı Garajı'ndaki test sürüşü öncesi gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu, yeni nesil olarak nitelendirilen Çin menşei metrobüsün İETT ve Metro İstanbul'un ortak çalışmasıyla önüne getirildiğini anlattı.

İmamoğlu, aracın sunumunun ardından bir ayı aşkın süredir test sürüşlerinin gerçekleştirildiğini, yolculu ve yolcusuz testlerinin de sürdüğünü aktardı.

Metrobüs hattının verimliliğini ve konforu artırmak, yolcu yığılmasını da azaltmak istediklerini belirten İmamoğlu, “Daha önce, biliyorsunuz, çok olumsuzluklar yaşandı. Araçlar alındı, uyumsuz oldu. Araçlar gidemedi. Yokuş tırmanamadı. Parçası bulunamadı. Araçlar daha sonra, neredeyse tedavülden kalktı. Ve tabiri caizse, hurdaya dönüşecek şekilde çürümeye terk edilmek zorunda kaldı.

Bu bahsettiğim şey 16-17 yıl öncesinin bir talihsiz hikayesi. Ama biz, bütün işlerimizi çok ince eleyip, sık dokuyarak yapmak gayretindeyiz. Çünkü vereceğimiz her kuruş, lira, milletimizin parası. Onun için, en doğru şekliyle yatırım yapma gayreti içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

İstanbul halkı için en doğru tercihi yapmak istediklerini dile getiren İmamoğlu, temel prensiplerinin sürdürülebilirlik ve dayanıklılık olduğunu belirtti.

YÜZDE 60 YAKIT TASARRUFU

İETT Genel Müdürü İrfan Demet de elektrikli metrobüs aracının, dizel metrobüslere göre yüzde 60 yakıt tasarrufu sağladığını, 100 bin kilometrede 2,5 milyon lira yakıt tasarrufu oluşturduğunu söyledi.

Bu yatırımla ayrıca 300 ton karbondioksit salınımının önüne geçmeyi planladıklarını aktaran Demet, şunları kaydetti:

"Ayrıca elektrikli metrobüs sessiz çalışarak kentteki gürültü kirliliğinin de önüne geçecek. Çift yönlü sürüş imkanı tanıyan elektrikli metrobüs, 40 metre uzunluğunda ve 4 vagonlu. Yolcu taşıma kapasitesi, metrobüs filosundaki en uzun araçtan yüzde 50 daha fazla ve 420 kişi taşıma kapasitesine sahip. Test aracının menzili yaklaşık 80 kilometre. Modüler batarya yapısı sayesinde, daha uzun menzil için, daha fazla batarya eklenebiliyor. 800 kilovat güçte, 20 dakika şarjla ortalama 50 kilometre menzil yapılabiliyor."

Edirnekapı Garajı'ndan başlayan ve Avcılar Kampüs durağına kadar devam eden test sürüşüne İmamoğlu'nun yanı sıra Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara da katıldı.


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