CHP’de toplu aday tanıtımı yapılmayacak
CHP kaynakları “600 adayın bir arada tanıtıldığı bir program yapılmasının düşünülmediğini” belirtiyor. Toplantıların il bazında yapılacağı kaydediliyor.
Seçimlere 4 farklı partinin adaylarıyla girecek CHP’de milletvekili adaylarını tanıtan “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganlı afişler hazırlanmaya başlandı.
Söz konusu slogan ilk olarak Millet İttifakı’nın Saadet Partisi Genel Merkezi’nde düzenlediği ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortak cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildiği toplantıda ortaya çıkmıştı. İl bazında ise “İstanbul hakkını alacak” gibi kentlere özel sloganlar kullanılması düşünülüyor.
Parti kaynakları, “600 adayın bir arada tanıtıldığı bir program yapılmasının düşünülmediğini” belirtiyor. Toplantıların il bazında yapılacağı kaydediliyor. Bu kapsamda Ankara adaylarının da 18 Nisan’da yapılacak programla tanıtılacağı öğrenildi.
Toplantıda CHP listelerinden aday gösterilen Saadet, Gelecek, DEVA ve Demokrat Partili adaylar da yer alacak. Öte yandan Millet İttifakı’nda yer alan 6 partinin il başkanlarının da bu hafta boyunca görüşmeler yaparak bir seçim stratejisini planlayacağı öğrenildi.
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