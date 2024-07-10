CHP'de Tüzük önerileri alınıyor

Yayınlanma: 10.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.07.2024 - 04:00

CHP’nin Sivas Kongresi’nin yıldönümünde, 4 Eylül’de Sivas’ta yapmayı planladığı tüzük kurultayı için hazırlıklara devam ediliyor. Parti kurmayları, 4 Eylül’de başlayacak ve yaklaşık dört gün boyunca devam edecek yeni tüzük hazırlığı için ilk gün hem tabanın hem de alanında uzman isimlerin pek çok farklı önerisini dinleyeceklerini söylüyor. Ardından 5 Eylül’de Ankara’da tüzük komisyonunun toplanacağı aktarılıyor. Sonrasında da 7-8 ve 9 Eylül’de tüzük komisyonunun hazırlığı üzerine bir çalışma yapılması bekleniyor. Bu süre içerisinde aynı zamanda parti programının da değerlendirilmek istediği vurgulanıyor.

‘DEĞİŞİMİ İŞLEYECEĞİZ’

Program tartışmasında CHP’nin seçim beyannamesi olacak bir çalışma çıkarmak istediğini vurgulayan kurmaylar, “Gençleri ve kadınları önceleyen, parti içi demokrasiyi tam anlamıyla sağlayan ve partiyi Cumhuriyetin ikinci yüzyılına hazırlayan, gelecek yönetimlere de örnek olarak bırakılabilecek bir tüzük hazırlamak istiyoruz. Seçimsiz bir kurultayla ‘Değişim’ sözümüzü tüzüğe işlemek istiyoruz” diyor. Parti tabanından gelen önerilerin arasından öne çıkanları da paylaşan kurmaylar, “Çok fazla tekralanan öneriler var. Mesela milletvekillerine ve belediye başkanlıklarına dönem kuralı getirilmesi. Kuralları olan bir önseçim yapılması, aktif üye tanımı yapılması gibi beklentiler var” gibi önerilerin geldiğini aktarıyor. Parti meclisindeki üye sayısının artırılmasına yönelik talepler olduğunu da söyleyen partililer, “İl kongrelerimizde her ilden Parti meclisine de bir üye seçelim gibi öneriler de var” görüşünü paylaştı.