CHP’de üç grup başkanvekili TBMM Başkanlığı’na ortak imzalı yasa teklifi verdi: ‘Asgari ücrete üç ayda bir zam’
CHP grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın, TBMM Başkanlığı’na emekliler ve asgari ücretle çalışanlar için bir yasa teklifi sundu.
Enflasyonun emekli maaşlarına ve asgari ücrete etkisine değinilen teklifin gerekçesinde “Bu yüksek enflasyon ortamında asgari ücretin yılda sadece bir kez belirlenmesi işçilerin satın alma güçlerinde büyük bir erimeye yol açmaktadır. Benzer şekilde aylıkları gerçek, enflasyon karşısında değersizleşen emeklilerimiz temel ihtiyaçlarını karşılamakta bile zorlanmaktadırlar. Bu nedenle emeklilerimiz genel ekonomik sorunlarının yanı sıra toplumsal hayata ve gelir eksikliğinden kaynaklanan psikolojik sorunlarla da baş etmeye çalışmaktadır” dendi.
KRİZE KARŞI KORUYUN
En düşük emekli aylığının
10 bin liraya çıkarılmasının
yetersiz kaldığı aktarılan
teklifte, “Düşük gelirli
kesimlerin krize karşı
korunması ve satınalma
güçlerinin iktidarın uyguladığı
yanlış ekonomi politikalarının
bir sonucu olan yüksek
enflasyon karşında korunması
amacıyla, bu alana hızla
müdahale edilmesi kaçınılmaz
hale gelmiştir” ifadelerine yer
verildi.
SATIN ALMA GÜCÜ KORUNMALI
Teklifte şu önerilere yer verildi:
-Kanun teklifimiz ile asgari ücretle çalışan işçilerimizin en azından satın alma gücünün korunması için asgari ücretin üçer aylık dönemlerde gerçekleşen enflasyon oranında arttırılması.
-En düşük emekli aylığının belirlenmesinde asgari ücretle ilişki kurularak en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çıkarılması.
-Küçük esnafımızın üzerindeki vergi ve sigorta prim yükünün azaltılması.
-Esnafın kendisi ve
çalışanları için ödediği
yaşlılık, malullük ve
ölüm sigortası için
ödediği primlerin işveren
hisselerinin yarısının Hazine
tarafından karşılanması.
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