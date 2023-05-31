CHP’de yenilenme: Parti içi tartışmalar yemin sonrasına bırakıldı, Özgür Özel grup başkanı oluyor

Yayınlanma: 31.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 31.05.2023 - 04:00

Partide seçimle ilgili değerlendirmeler milletvekilliği yemin töreninin ardından hafta sonunda yapılacak. Cuma olması beklenen yemin töreninden hemen sonra CHP, cumartesi günü grup başkanvekillerini seçecek. Engin Altay’ın yeni dönem için aday olmayacağı söylenirken Engin Özkoç da milletvekili olmadığı için başkanvekilliği yapamayacak. Özgür Özel’in ise yeni dönemde Kılıçdaroğlu milletvekili olmayacağı için CHP Grup Başkanlığı’na gelmesi bekleniyor. Kalan 3 grup başkanvekilliği için de 8 adayın adı konuşuluyor. Bu isimlerin arasında Murat Emir, Ali Mahir Başarır, Mahmut Tanal, Zeynel Emre, Murat Bakan, Gökhan Günaydın, Ali Öztunç ve Bülent Tezcan yer alıyor.

KURULTAY SÜRECİ

Kurultay sürecine ilişkin konuşan CHP kaynakları, “Yapılan toplantılar sonrası da kurultayla ilgili konular değerlendirilecektir” dedi. Seçimlerin değerlendirileceği MYK perşembe günü, Parti Meclisi ise cumartesi günü yapılacak. Partide kurultayla ilgili farklı farklı fikirler bulunuyor. Bazı isimler yerel seçimler öncesi partide tamamen bir yenilenme olması gerektiğini savunuyor. Bir kanat ise Kılıçdaroğlu’nun devam etmesini ancak yanındaki ekibin değiştirilmesini öneriyor. Haziran’da olağanüstü bir kurultay süreci de olabileceği söylenirken sürecin normal olarak işletilerek kasım ya da aralıkta kurultayın toplabileceği belirtiliyor. Ayrıca kurultayda genel başkan seçiminin yerel seçimler sonrasına bırakılması da konuşulanlar arasında bulunuyor.



CHP’li Özgür Özel, dün Meclis’te gazetecilere açıklamalarda bulundu. Özel, “Hiç kimse CHP’den hiçbir şey olmamış gibi siyaset yapmasını beklemesin. Partimize, oy vermeyen seçmeni anlamamız lazım. Sonuçları kitap gibi okumak lazım” dedi. Cumartesi günü grup başkanvekilliği seçimi olacağını söyleyen Özel, “Engin Altay ve ben tekrar bu göreve talip değilim. 3 grup başkanvekili seçilecek, şu ana kadar 8 aday talip oldu. Şu anda grup başkanlığına adayım” dedi. “CHP’de genel başkanlık sorunu var mı?” sorusunu yanıtlayan Özel, “Türkiye’nin Sayın Kılıçdaroğlu’yla ilgili olumsuz yaklaşımı olmadığını görüyoruz. Bundan sonraki süreçte siyasete devam edeceğiz” dedi.

