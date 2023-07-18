CHP’de yerel seçim için çalışmalar hızlandı, anket çalışmaları başladı

Yayınlanma: 18.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 18.07.2023 - 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında 2024’te yapılacak yerel seçimler için 1994’teki yerel seçimlere işaret etti ve “1994 gibi milat olacağını” söyledi. Erdoğan’ın açıklaması, “muhalefetin çok parçalı yapısından faydalanılacağı” yorumlarına neden oldu.

Muhalefet ise bir yandan işbirliği ve ittifak seçeneklerini değerlendirirken diğer yandan da iç çalışmalarını gündeme aldı. Bu kapsamda CHP’nin, yerel seçim çalışmalarını başlattığı öğrenildi. Yerel seçime yönelik CHP’de özel grupların kurulduğu ve incelemeler yürüttüğü belirtilirken belediyelerin çalışmalarının da değerlendirildiği kaydedildi.

Bu kapsamda il ve ilçeler özelinde anket ve saha çalışmalarının da yapıldığı, kamuoyunun ve yurttaşların yaklaşım ve düşüncelerinin dikkate alınacağı, çalışmaların son ana dek sürdürüleceği öğrenildi.