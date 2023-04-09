CHP'den 4 partiye 3 tip kontenjan

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 03:00

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 03:00

Millet İttifakı’nın en büyük bileşeni olan CHP, Demokrat, DEVA, Gelecek ve Saadet partileriyle “5’li ortak liste” kararı aldıktan sonra “olağanüstü önlemlerin uygulandığı” bir “pazarlık süreci” işletildi.

Edinilen bilgiye göre, CHP adına 4 partiyle görüşmeleri CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı yürüttü. Salıcı, her partideki mevkidaşıyla ayrı ayrı görüştü. Salıcı ile “pazarlık yürüten” kurmaylarla, kendileri haricinde diğer 3 partiden kimlerle görüşüldüğü konusunda bilgi verilmedi. “Hangi partiye kaç kontenjan verildiği, hangi illerdeki, hangi sıraların teklif edildiği” de yine diğer 3 partiyle paylaşılmadı. Salıcı’nın bu süreçte uyguladığı “yalıtım” yöntemiyle partiler arasında çıkabilecek “olası liste anlaşmazlıklarının önlenmesi” hedeflendi.

GARANTİ, YARI GARANTİ

“Demokrat, DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin adaylarının CHP listelerindeki yerlerinin, önceki akşam büyük oranda netleştiği” kaydediliyor. Kaynakların aktardığına göre, “CHP, 4 partiye 3 farklı tipte kontenjan veriyor.”

Bunlardan ilki, “seçilmesi garanti kontenjan” olarak anılan “büyükşehir listelerindeki öncelikli sıralar” oluyor. İkinci seçenekte “yarı garantili yerler” şeklinde isimlendirilen “büyükşehir olmayan illerde seçilebilme olasılığına sahip sıralar” bulunuyor. Son seçenek ise “dolgu kontenjan” olarak adlandırılıyor. Bu seçenekte “seçilme olasılığı bulunmayan sıralar” sunuluyor. Pazarlıkların zorlu geçtiği seçeneğin “seçilmesi garanti kontenjanlar” olduğu belirtiliyor.

EK ÖNLEMLER ALINDI



Liste çalışmalarının sağlıklı bir ortamda yürütülebilmesi için aday adaylarının parti genel merkezine girişini günler önce sınırlandıran CHP’de, “partiler arası pazarlık” sürecine yönelik bina içi ek önlemler alındı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun liste çalışmasını sürdürdüğü 12. katın yanı sıra 4 partiye ilişkin kontenjan çalışmalarının yürütüldüğü 13. kata girişler sınırlandırıldı. Bina içinde asansör kullanımına da sınırlama getirilirken çalışmalarda görev almayanların katlara çıkışına izin verilmedi.