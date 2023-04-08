CHP'li Seyit Torun'dan Erdoğan'a İBB yanıtı

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 19:21

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 19:21

CHP'li Seyit Torun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla İBB'yi hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi.

Torun, şu mesajı paylaştı:

“Anladık tek adamlığı seviyorsun da bari tek kanal izleme Erdoğan. Ülkenin çivisini çıkardınız hala konuşuyorsunuz. Bir gün belediyemizi ziyarete gelirseniz İstanbul’da hangi kaçak çiviler sökülüyor hangi hizmetler yapılıyor Ekrem İmamoğlu size anlatır.”

Anladık tek adamlığı seviyorsun da bari tek kanal izleme Erdoğan. Ülkenin çivisini çıkardınız hala konuşuyorsunuz. Bir gün belediyemizi ziyarete gelirseniz İstanbul’da hangi kaçak çiviler sökülüyor hangi hizmetler yapılıyor @ekrem_imamoglu size anlatır. https://t.co/qDxnGr7ymE — Seyit Torun (@Seyit_TORUN) April 8, 2023

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na şu sözlerle yüklendi:

"Derin bir muhabbetle bağlı olduğumuz İstanbul'u birilerinin ihtiraslarına kurban edemeyiz. Fatih'in emaneti olan bu güzel şehrin karanlığa sürüklenmesine seyirci kalamayız. Sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmekten kimse bizi alıkoyamaz. Nerede eksik, sıkıntı, ihtiyaç varsa müdahale ediyor; yapmaktan çekinmiyoruz. Asıl sorumlusu becerip devam ettiremediği için bu metro hattını büyükşehir belediyesi yapmadığı için bakanlığımız devraldı. Birileri, inşaatı başlamış metro hatlarına beton döküyor. Bakanlığımız ise 5 metro hattının yapımını sürdürüyor.

3 yılı geçti, bu büyükşehir belediyesi İstanbul'a bir çivi dahi çakamadı. Buna asıl dersi 2024'te İstanbul verecek. Şimdi 14 Mayıs'ta parlamento seçimlerinde bunlara dersi verecek."