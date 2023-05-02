CHP'den açıklama: Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği ‘Dark web’ nedir?

Yayınlanma: 02.05.2023 - 23:26

Güncelleme: 02.05.2023 - 23:26

CHP Genel Başkanı ve Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçime kısa bir süre kala İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve ekibini seçime müdahale etmekle suçlayarak çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, “Cambridge Analytica'cılık oynamak kapasitenizi aşar” ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, Altun ile İletişim Başkanlığı'nda yönetici olan bazı diğer isimlerin dark web olarak bilinen takibi güç sanal ağlar için “anlaşma” yapmaya çalıştığını iddia etti.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları merak uyandırırken, Tele1'e konuşan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, ‘Dark Web’, ‘British Analytica’ ve ‘Kremlin Analytica’ hakkındaki tüm detayları anlattı.

“AMAÇ KARA PROPAGANDA İLE SEÇİMLERİ MANİPÜLE ETMEK”

Erdoğdu, şunları söyledi:

Dijital çağda her bir iziniz; telefonda bir tuşa basarken, bir twiti retweet ederken, whatsapp’ta bir şey yazarken, bir video izlerken sürekli iz bırakırsınız. Bu aynı zamanda sizin dijital karakterinizi ortaya çıkarır. Bütün bu veriler kişisel verilerdir. Ancak Facebook, Twitter gibi şirketler tarafından saklanır. Bir tür dijital ikiziniz çıkarılır. Sonra bunlar coğrafi sisteme konulur ve hedefleme şeklinde size kara propoganda yapılır. Bu geçmiş seçimlerde yapıldı ve önemli ölçüde başarılı olduğu söylendi.

"ASIL SORUN..."

Buna British Analytica denildi ama asıl sorun Kremlin Analytica çünkü Rusya’nın hackerlar konusunda son derece iyi olduğu, Batı medeniyeti ile bir savaş içerisinde olduğu ve Batı medeniyetinin de bu hackerları var. Sonuçta bir siber mücadele var ve siber güvenlik son derece önemli. Ayrıca bunların milyarlarca dolara satıldığı ve bir tür dijital çıplak kaldığımız yönünde dünyada tartışmalar var. Bunu yüksek bedelle alıp diyelim ki Çorum’da kahvede oturan üç tane ülkücüye yarısı kesilmiş HDP falan gönderirken, Ağrı’ya da başka bir şey göndermek. İş bulma kaygısındaki Ümraniye’deki çocuklara bilmem ne göndermek şeklinde kişisel sniper hedeflemesi gibi işler yapmak dünyada yaygın ama kara bir iştir. Bu ABD’de yargılandı.

Ayrıca dijital yapay zeka dediğimiz işlerle taklitler oluşturma şeklinde Fransa’da bir bakan kılığına girerek bir iş insanı dolandırıldı. Bununla ses ve içerik üretmek de söz konusu. Bütün bunların amacı da seçmenin günlük hayatı içerisine bakarak bir karar vermesinin önüne geçmek. Bu şekilde kara bir propaganda ile seçimleri manipüle etmek. Herkesin çok dikkatli olması lazım.