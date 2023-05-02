CHP’li Tanal’dan ‘dark web’ yorumu: ‘Tüm vatandaşlar Altun’a suç duyurusunda bulunsun’

Yayınlanma: 02.05.2023 - 17:57

Güncelleme: 02.05.2023 - 18:28

CHP Genel Başkanı ve Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçime kısa bir süre kala İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve ekibini seçime müdahale etmekle suçlayarak çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, “Cambridge Analytica'cılık oynamak kapasitenizi aşar” ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, Altun ile İletişim Başkanlığı'nda yönetici olan bazı diğer isimlerin dark web olarak bilinen takibi güç sanal ağlar için “anlaşma” yapmaya çalıştığını iddia etti.

“TÜM VATANDAŞLAR ALTUN’A SUÇ DUYURUSUNDA BULUNSUN”

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, konuya ilişkin Cumhuriyet TV’ye değerlendirmelerde bulundu. Tanal, seçmenlere seslenerek “Burada ben tüm vatandaşlara Fahrettin Altun hakkında suç duyurusunda bulunmalarını söylüyorum. Kişisel verilerinin kullanılması anayasal bir suç. Geçmişteki seçimlerde biz bunu gördük. Bunlar geçmişte, hangi vatandaşın akli melikelerinin yerinde olup olamadığı hangi vatandaşın engelli olduğunun verilerini paylaştı. Bu Ak Parti iktidarının ilk vukuatı değil. Şimdi Şanlıurfa’da mevsimlik tarım işçileri var. Bunların çoğu oy kullanamayacak. Bunları ne yapacaklar? Hepsinin listesi bizde var. Şimdi tek tek isimlere bakacağız. Biz Ak Parti ile mücadele etmiyoruz kamu görevlileri ile mücadele ediyoruz ama kamu görevlilerin adil ve eşit olması lazım” ifadelerini kullandı.

“ALTUN, SİYASİ PARTİ MİLİTANI GİBİ ÇALIŞAN BİR KAMU GÖREVLİSİ ”

Kılıçdaroğlu’na sosyal medya hesabından yanıt vererek tüm iddiaları reddeden Altun’a ilişkin konuşan Tanal, “Fahrettin Altun, cumhurbaşkanı iletişim daire başkanı, burada 657 sayılı devlet memuru kanunu uyarınca bir kamu görevlisi. Kamu görevlisi siyaset yapabilir mi? Kamu görevlileri bir siyasi partinin lehine veya alehine propaganda yapamaz, açıklama yapamaz, siyaset yapamazlar. Anayasamızın 2. maddesi ‘Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir’ der. Eğer gerçekten bir hukuk devletiyse, kendimizi hukuka bağlı sayıyorsak, en azından ülkede yönetilenler kadar ülkeyi yönetenler de hukuka bağlıdır. Kanun herkesi bağlar. Geldiğimiz seçim sürecinde maalesef Ak Parti ve onun mevcut olan siyasi nedenlerle yaptıkları kadrolaşmalar nedeniyle bulundukları konumu, kamu görevlisi sıfatını bir tarafa bırakarak siyasi parti militanı gibi bazı çalışan kamu görevlileri var. Bir tanesi de bu beyefendi” açıklamasında bulundu.

“BİRKAÇ OY DEVŞİRMEK İÇİN HALKI ALDATIYORLAR”

Tanal, iktidarın asıl amacını anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burada her türlü trollük ve algı yapılıyor, seçimde birkaç oy devşirmek için halkı aldatmaya yönelik çalışmalar yapılıyor. İletişim başkanlığı Ak Parti lehine açıklamalar yapıyor. Seçim kanununun 153, 154 ve devamı maddelerine göre suç işliyorlar. Burada adil seçimin ilkelerini ihlal etmek için troller, yandaş sosyal medyalar, Ak Parti’nin bir basın bülteni gibi hareket eden gazeteci kılığına girmiş olan insanlar var. Mevcut olan siyasi iktidarın vatandaşın tüm kişisel bilgileri elinde. Bunları kendi menfaatlerine göre istedikleri gibi kullanıyorlar. Hatırlarsanız 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde, engellilerle ilgili dahi veriler ellerindeydi. İktidar seçimi kaybedeceğini bildiği için her türlü hileli yönteme, hukuk dışı yollara başvuruyor. Burada adeta kişisel itibar suikastı için kişisel verileri çarpıtacaklarsa bu suçtur. Biz bu hakkında gereken işlemleri başlatacağız, cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacağız.”

“ALTUN, SUÇ ÜSTÜ YAKALANMIŞTIR”

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğrafını çektiği iddiasıyla ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan yargılandığı davayı da hatırlatan Tanal, “Biz bunu ‘pergola’ işinden biliyoruz. Asıl gerçekdışı açıklamaları yapan Fahrettin Altun’dur. Altun, genel başkanımızın bu açıklamalarıyla suç üstü yakalanmıştır. Suç üstü yakalanmanın vermiş olduğu telaşla açıklamalar yapıyor” dedi.