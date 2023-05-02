Kılıçdaroğlu'nun 'Cambridge Analytica' çıkışı gündem oldu: Seçime günler kala 'dark web' tehlikesi

Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Son 10 güne 2 gün kaldı. Son uyarımı yapayım" dedi, Fahrettin Altun'a ve ekip arkadaşlarına seslendi. Kılıçdaroğlu, Altun’u “Cambridge Analytica'cılık oynamak” ile suçladı. CHP liderinin bu paylaşımı kısa sürede gündem olurken siyasette 'dark web' tartışması başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2023 - 10:33
Kılıçdaroğlu'nun 'Cambridge Analytica' çıkışı gündem oldu: Seçime günler kala 'dark web' tehlikesi
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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlere 12 gün kala İletişim Başkanlığı Başkanı Fahrettin Altun ve ekibini ‘son kez’ uyardı.

1 Mayıs'ı 2 Mayıs'a bağlayan gece Twitter'dan bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Son 10 güne 2 gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica’cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. SON UYARIMDIR!" dedi.

CHP lideri, 29 Nisan’da seçime 10 gün kala ‘pis işler’e girişileceğini belirterek sağduyu çağrısında bulunmuştu.

İSİM VERDİ

Kılıçdaroğlu’nun sadece ilk ismini yazdığı kişiler şunlardı:

İletişim Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Serhat Eroğlu, Fahrettin Altun’un yardımcıları Çağatay Özdemir ve Evren Başar.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

'Tüketici, takipçi, seçmen davranışlarını değiştirmek isteyen’ iş dünyası ve siyasi partilere hizmet sunmak üzere 2013’te Londra’da kurulmuş bir veri analiz şirketi olan Cambridge Analytica'nın foyası, 2018’de 87 milyon Facebook kullanıcısının özel bilgilerini ele geçirdiği anlaşılınca dökülmeye başlamıştı.

Soruşturma sırasında söz konusu verilerin 2016’daki ABD başkanlık seçimi ve Brexit (Britanya’nın Avrupa Birliği’nden çıkışı) oylaması öncesinde de kullanıldığı ortaya çıkmış, skandalın patlak vermesinin ardından kapatılmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının ardından çok sayıda isim, CHP liderinin paylaşımını alıntıladı; siyasette de 'dark web' tartışması başlamış oldu.

İşte dark web, Cambridge Analytica tehlikesi ve seçim güvenliğine ilişkin yapılan paylaşımlardan bazıları...


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