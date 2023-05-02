Kılıçdaroğlu'nun 'Cambridge Analytica' çıkışı gündem oldu: Seçime günler kala 'dark web' tehlikesi

Yayınlanma: 02.05.2023 - 10:33

Güncelleme: 02.05.2023 - 11:03

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlere 12 gün kala İletişim Başkanlığı Başkanı Fahrettin Altun ve ekibini ‘son kez’ uyardı.

1 Mayıs'ı 2 Mayıs'a bağlayan gece Twitter'dan bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Son 10 güne 2 gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica’cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. SON UYARIMDIR!" dedi.

CHP lideri, 29 Nisan’da seçime 10 gün kala ‘pis işler’e girişileceğini belirterek sağduyu çağrısında bulunmuştu.

İSİM VERDİ

Kılıçdaroğlu’nun sadece ilk ismini yazdığı kişiler şunlardı:

İletişim Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Serhat Eroğlu, Fahrettin Altun’un yardımcıları Çağatay Özdemir ve Evren Başar.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

'Tüketici, takipçi, seçmen davranışlarını değiştirmek isteyen’ iş dünyası ve siyasi partilere hizmet sunmak üzere 2013’te Londra’da kurulmuş bir veri analiz şirketi olan Cambridge Analytica'nın foyası, 2018’de 87 milyon Facebook kullanıcısının özel bilgilerini ele geçirdiği anlaşılınca dökülmeye başlamıştı.

Soruşturma sırasında söz konusu verilerin 2016’daki ABD başkanlık seçimi ve Brexit (Britanya’nın Avrupa Birliği’nden çıkışı) oylaması öncesinde de kullanıldığı ortaya çıkmış, skandalın patlak vermesinin ardından kapatılmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının ardından çok sayıda isim, CHP liderinin paylaşımını alıntıladı; siyasette de 'dark web' tartışması başlamış oldu.

İşte dark web, Cambridge Analytica tehlikesi ve seçim güvenliğine ilişkin yapılan paylaşımlardan bazıları...

Kılıçdaroğlu’nun Dark Web iddiası çok ciddi bir mesele… Hafife alınmaması gerekiyor. Cambrigde Analytica hadisesi ise hala hafızalarda. Fahrettin Altun reddetse de olmayacak, yapilamayacak şey değil. Yönetenlerin son zaman açıklamalarına bakıyorum korkutucu. Amaç ilk defa oy… — fatih portakal (@fatihportakal) May 2, 2023

“Cambridge Analytica mevzusu halkın kişisel verilerinin rızaları dışında kullanılarak, bu bilgilerin manipülasyon için kullanılması ve bu sayede seçimlere büyük etki edilmesi.



ABD'de Trump'ın seçilmesinde ve İngiltere "Brexit" referandumunda bu konu yoğun şekilde tartışılmıştı.”… https://t.co/riHW90AXYL — Prof. Dr. Bengi BAŞER (@bengibaser) May 2, 2023

Cambridge Analytica mevzusu halkın kişisel verilerinin rızaları dışında kullanılarak, bu bilgilerin manipülasyon için kullanılması ve bu sayede seçimlere büyük etki edilmesi.



ABD'de Trump'ın seçilmesinde ve İngiltere "Brexit" referandumunda bu konu yoğun şekilde tartışılmıştı. https://t.co/f7IcRRMltX — The Democrat (@Demokratlik) May 1, 2023

Bu digital mafyaya da bulaşırsalar siber zorbaların tüm Türkiye esiri olur.



Cambridge Analytica, Facebook kullananların, kişisel verilerini siyasi tercihleri etkilemek için ve bu bilgileri hukuka aykırı şekilde edinmesi, kullanmasıyla gündeme gelmişti.



Tehlikeyi şöyle… https://t.co/tad70c3lmN — Bircan Yıldırım (@BRCNYLDRM78) May 2, 2023

Kılıçdaroğlu somut bilgi, isim vererek “ne yaptığınızı biliyorum” diyor. Seçime az zaman kala, şok yaratacak bir sosyal medya kumpası planlıyorlar gibi görünüyor. https://t.co/tNjnhvL4VT — Serhat Uçak (@serhatucak) May 1, 2023

Darknet’ten DDoS saldırısı için pazarlık yapmış olabilirler, seçim gecesi çeşitli siteleri erişilmez hale getirmek için. Bir de Cambridge Analytica dediğine göre işin içinde online reklamlar da var. Damadın ağabeyi bu pastanın büyük kısmına hakim gibi görünüyor. Google’a bir… — Ercan Ozcan (@erozcn) May 1, 2023

Burada hedef kitlenin ağırlıklı olarak genç seçmen olacağını tahmin ediyorum… Önceki seçimlerde de örneklerini gördüğümüz “Oy Kullanmama” yönünde ve sosyal medya üzerinden daha hedeflenmiş bir kampanya… Tam bu ara sosyal medya fenomeni ve YouTuber tayfanın ilginç… — can gurses (@canitti) May 1, 2023

Muhalefette teknoloji konusunda çok yetkin isimler var. Google, FB, Twitter, Instagram üzerinden planlanabilecek manipülasyonlar için önlem alınmalı ve deşifre edilmeli. Bu şirketlerle direkt iletişime geçilmeli. Türkiye’de Cambridge Analytica benzeri skandala fırsat verilmemeli. — Serhat Uçak (@serhatucak) May 1, 2023