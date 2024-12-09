CHP'den, Ali Yerlikaya'ya kritik sorular: Suriyelilerin hukuki statüsü sona erdi, geri dönüşleri için neler yapılıyor?

Yayınlanma: 09.12.2024 - 11:52

Güncelleme: 09.12.2024 - 11:53

CHP İçişleri Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, geçici koruma altında olan Suriyelilerin hukuki statüsünün sona erdiğini söyledi.

Bakan, “Geçici koruma statüsünün kaldırılması ve makul bir sürede evlerini taşıyabilecekleri, işlerini tasfiye edebilecekleri ve ülkelerine dönebilecekleri bir sürecin yaratılması gerekir” diyerek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya seslendi.

Bakan, Yerlikaya’ya “Geçici korumaya dair hukuki dayanağın ortadan kalkmasıyla birlikte, Türkiye’de Geçici Koruma statüsü altında bulunan Suriyelilerin ülkemizdeki ilişiklerini makul sürede sonlandırarak, güvenli şekilde geri dönüşleri için hangi adımlar atılmaktadır?” diye sordu.

"BİR ADIM ATMAYI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?"

CHP’li Bakan şunları söyledi:

“Esat rejimi düştü ve resmi rakamlara göre 2 milyon 928 bin Suriyelinin hukuki statüsü sona erdi. Biz bu sayının çok daha üstünde olduğunu biliyoruz, İçişleri Bakanlığı geçici koruma altında olanların sayısını manipüle ediyor. Peki, bunların durumu ne olacak? Bunların Türkiye’de bulunmasının hukuki altyapısını Geçici Koruma Yönetmeliği belirliyordu. Geçici Koruma Yönetmeliği ne diyor? ‘Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye dönemeyen, acil ve geçici koruma amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen…’ Şimdi öyle bir durum kalmadı. Esat’ın zulmünden kaçmışlardı, Esat gitti. Bunların Türkiye’de bulunmasının ve geçici koruma altında olmalarının hukuki altyapısı ve insani altyapısı tamamen sona erdi. İçişler Bakanlığı’na sorduk, soru önergesiyle; bununla ilgili bir adım atmayı düşünüyor musunuz?

Elbette 3 milyon kişiyi otobüslere, trenlere doldurup gönderemezsiniz. Bunlar burada ev kurdular, yuva kurdular, iş kurdular. Ama bunların geçici koruma statüsünün kaldırılması ve bunların makul bir sürede evlerini taşıyabilecekleri, işlerini tasfiye edebilecekleri ve ülkelerine dönebilecekleri bir sürecin yaratılması gerekir. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya sesleniyorum; bununla ilgili hangi adımı attın ya da hangi adımı atıyorsun? Türkiye’de akın akın Suriye’ye gidiş var deniyor, yine soruyoruz; geçici koruma altında olanların sayısında bir azalma var mı yani buradan Suriye’ye gidenleri geçici koruma altında olan sayıdan düşüyor musun? Bu soruların yanıtlarını bekliyoruz Türkiye yeterince misafirperverlik gösterdi artık onlar kendi ülkelerinde mutlu olsunlar biz de bu mutluluğun devamı için orada bir demokrasinin inşası için elimizden geleni yapalım.”

SORU ÖNERGESİ VERDİ

CHP’li Bakan konuyu TBMM gündemine de taşıyarak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

Bakan, önergede sordu: