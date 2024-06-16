CHP'li Murat Bakan: Normalleşmeyle MHP'nin varlık sebebi ortadan kalkacak

Yayınlanma: 16.06.2024 - 10:45

Güncelleme: 16.06.2024 - 10:45

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, iktidarla hem müzakere hem mücadele edeceklerini söyledi.

"Normalleşme"nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yarayacağı yönündeki görüşleri reddeden Bakan, “Bizim siyasi zekamız onlardan daha fazla” dedi.

İktidarı hukuk devletine ve demokratikleşmeye davet ettiklerini kaydeden Bakan, “Burada adım atarsa, ne mutlu birlikte bir çözüm üretmiş oluruz, atmazsa biz çok şiddetli bir şekilde muhalefet etmeye devam ediyoruz. Bizim muhalefet motivasyonumuzda bir eksilme yok. Ama iletişimle çözebileceğiniz bir sorun varsa da bunu çözmenin de halka yararı var netice itibariyle. İnsanlar bizden çözüm üretmemizi bekliyor. Yani iki şey var hem mücadeleye devam edeceğiz hem müzakereye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"BİZİM SİYASİ ZEKAMIZ DAHA FAZLA"

VOA Türkçe'ye konuşan Murat Bakan, CHP seçmeninin yeni parti yönetimine bir strateji oluşturması için izin vermesi gerektiğini belirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şöyle bir yanılgıya düşmemesi lazım. Recep Tayyip Erdoğan bir oyun kuruyor, normalleşme ona yarayacak. Çünkü bir seçim yenilgisi aldı ve bu oyunun bir parçası. Böyle bir şey yok. Bizim siyasi zekamız onlardan daha fazla. Biz düşünüyoruz, sonuçlarını düşünüyoruz ve attığımız her, yaptığımız her hamle doğru bir hamle. Onun da sonuçlarını ölçüyoruz. Hem ölçerek gidiyoruz hem de karşıda yarattığımız etki, bakın; Cumhur İttifakı'nın bugün içinde bulunduğu duruma bakın, bizim bu adımlarımız olmasa oradaki o toksik ilişki devam edecekti, yine devam edebilir ama hiçbir zaman eskiye dönüş olmayacak.”

"AKP İLE ORTAK OLMAYIZ"

İktidarın ortağı olmadıklarını ve iktidarın işlediği suçlara ortak olmayı düşünmediklerinin altını çizen Bakan, “Bizim hedefimiz kendimizin iktidar olması. Normalleşme Türkiye'de, hakikaten bir normalleşmeden bahsediyorsak, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında olur. Yani normalleşmeden kasıt iktidarın anayasal düzene geri döneceği, demokratik hukuk devletini inşa edeceği, yargının bağımsız olacağı bir sistem, öyle bir şey yok. Bu, biz iktidara geldiğimizde olacak. Biz AKP ile ortak olup da bir şeyi gerçekleştirme hayalinde değiliz” diye konuştu.

'NORMALLEŞMEYLE MHP'NİN VARLIK SEBEPLERİ ORTADAN KALKAACAK"

"Normalleşme" sürecine MHP'den gelen tepkilerle ilgili olarak da “İktidarın nimetlerinden istifade edebiliyor olmak, yargıda MHP'li isimlerin, emniyette, jandarmada, belli yerlerde MHP'li isimlerin korunabiliyor olması onlar için yeterli” diyen Bakan, MHP ile AKP arasında simbiyotik (iki tarafın birarada yaşaması veya birlikte çalışmasından kaynaklanan karşılıklı fayda ve bağımlılık) bir ilişki olduğunu savundu.

Bakan, “Bu ilişki koparsa, yani bir normalleşme olur da demokratik bir ülkede olması gerektiği gibi yasalar karşılıklı istişareyle uzlaşıyla gelirse parlamentoya, MHP'nin varlık sebebi ortadan kalkacak” diye konuştu. Bakan MHP’yle ilişkinin AKP’ye de zarar verdiğini öne sürdü.