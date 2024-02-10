CHP'den 'anayasa değişikliği' açıklaması: Mehmet Uçum'un o ifadelerine yanıt geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, iktidarın gündeme getirdiği 'anayasa değişikliği' tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Gökçen, "Bu koşullarda tartışmaya açmak bile anayasal düzene karşı darbenin ortağı olmaktır" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 12:26
CHP'den 'anayasa değişikliği' açıklaması: Mehmet Uçum'un o ifadelerine yanıt geldi
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili Gökçe Gökçen, iktidar tarafından gündeme getirilen anayasa değişikliği tartışmaları hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

"MEHMET UÇUM, HİÇBİR ANAYASAL YETKİSİ OLMADIĞI HALDE YARGIYA TALİMAT VERMEKTE"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehmet Uçum'un, AYM'nin sorun ürettiğini ve bağlayıcı olmadığını iddia ettiğini dile getiren Gökçen, "Mehmet Uçum, hiçbir anayasal yetkisi olmadığı halde, Cumhurbaşkanlığı kurumunun gücünü kullanarak yargıya anayasaya aykırı işler yapılması için talimat vermektedir" dedi.

AYM'nin 2 kez hak ihlali kararı vermersine rağmen tahliye edilmeyen ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay'ın yaşadığı süreci hatırlatan Gökçen, "Anayasanın 153. maddesinde belirtildiği üzere AYM kararlarının bağlayıcı olduğunu vurgulayan Gökçen, "Norm denetimi kararları da bunun istisnası değildir, bireysel başvuru kararları da istisna değildir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi de bunun istisnası değildir. Hatay halkının seçtiği milletvekili Can Atalay da bunun istisnası değildir. Bireysel başvuru kararlarının bağlayıcı olmadığını iddia edenler, anayasada hiç yazmayan, anayasada yazılı metne açıkça zıt ve geleceğe dair son derece tehlikeli bir yorum yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

"ANAYASANIN UYGULANMADIĞI ORTAMDA ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAMAZ"

Anayasa değişikliğinin ancak ifade özgürlüğünün olduğu, farklı görüşlerin tartışılabildiği, toplumsal bir mutabakatın samimiyetle arandığı bir ortamda mümkün olduğunu ifade eden Gökçen, açıklamasında şu tespitlere yer verdi:

"İktidar tüm unsurlarıyla, toplumun bir kesimini düşman ilan ederek, depremin birinci yılında anma etkinliklerini bile yasaklayarak, mahkeme kararlarına uyulmaması için hukuku eğip bükerek, depremzede halkı seçimdeki tercihlerine göre tehdit ederek tercihini çok net ortaya koymaktadır. Anayasanın uygulanmadığı bir ortamda anayasa değişikliği yapılamaz. Anayasanın değiştirilemez maddelerine aykırı düzenlemeler hiçbir koşulda yapılamaz. Bu koşullarda anayasa değişikliğini tartışmaya açmak bile anayasal düzene karşı darbenin ortağı olmaktır.”


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