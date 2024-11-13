CHP'den asgari ücret çıkışı: 'Kimseyi yüzde 17-20-25 ile oyalamaya kalkmasınlar'

Yayınlanma: 13.11.2024 - 15:33

Güncelleme: 13.11.2024 - 15:33

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Emir, asgari ücret tartışmalarına ilişkin ''Beyefendi ‘Ben ekonomistim. Nas varken faiz ödeyemem. Faizi düşüreceğim’ dediği sırada asgari ücretle bin 883 ekmek alınıyordu. Bugün ise bin 1416 ekmek alınıyor. Her ay Recep Tayyip Erdoğan, yoksulun sofrasından 467 ekmek çalıyor. Ve vatandaşlarımızı açlığa terk ediyor. Asgari ücret en az 30 bin lira olmalıdır. Kimseyi yüzde 17-20-25 ile oyalamaya kalkmasınlar. 30 bin liradan aşağı bir rakamı asla kabul etmiyoruz'' ifadelerini kullandı.

Asgari ücret üzerinden iktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Emir, ''240 gram ekmek üzerinden giderseniz eğer beyefendi ‘Ben ekonomistim. Nas varken faiz ödeyemem. Faizi düşüreceğim’ dediği sırada asgari ücretle bin 883 ekmek alınıyordu. Bugün ise bin 1416 ekmek alınıyor. Her ay Recep Tayyip Erdoğan, yoksulun sofrasından 467 ekmek çalıyor. Ve vatandaşlarımızı açlığa terk ediyor. Asgari ücret en az 30 bin lira olmalıdır. Kimseyi yüzde 17-20-25 ile oyalamaya kalkmasınlar. 30 bin liradan aşağı bir rakamı asla kabul etmiyoruz'' diye konuştu.



