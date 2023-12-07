CHP'den Avcılar’a 25 aday adayı

Yayınlanma: 07.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 07.12.2023 - 04:00

İstanbul’un ilçe belediyelerinde adaylık başvurularıyla öne çıkan ilçe Avcılar oldu. Mevcut yönetimi CHP’de olan Avcılar Belediyesi’ne 25 isim aday adaylığı için başvurdu.

İstanbul’da ilçe sayısını 25’e çıkarmayı hedefleyen CHP’nin İstanbul’un öne çıkan ilçe belediyelerinde başvurular şu şekilde:

AVCILAR: Turan Hançerli yeniden aday oldu. Diğer aday adayları: Erdal Nas, Gülay Yedekçi, İlhan Koçarslan, İrfan Yıldırım, İlker Akıncı, Faruk Anıl, Bülent Doğan, Ali Yıldırım, Ufuk Özdündar, Özkan Köseoğlu, Esin Güneş Erkonak, Atilla Süne, Ali Rıza Değirmenci, Murat Tercan, Hanay Handan Toprak Benli, Seyfullah Aydın, Akay Tambulut, Murat Akbaş, Ender Balaban, Hüseyin Aksu, Seher Okşar Kadırgan, Cengiz Kaya, Erhan Bozan ve Hüseyin Özdemir.

ATAŞEHİR: Battal İlgezdi yeniden başvuru yaptı. Diğer aday adayları: Beytullah Doğaner, Murat Güner, Oktay Öcal, Erol Dolu, Abdullah Der, Sevim Dalgıçgül, Sami Kumser.

BAKIRKÖY: Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun İBB Başkanlığı’na adaylık için başvurmasının ardından yerine gelecek isim ise merak ediliyor. Listede, Ali Rıza Akyüz, Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, Behçet Elbistanoğlu, Cavit Ganiç, Cem Özbey, Halim Kızılırmak, Hamza Kaya, Hatice Selli Dursun, Hüseyin Özkahraman, İsmail Taş, Mehmet Akyüz, Nadir Ataman, Nurdan Erdiş Başbay, Mehmet Sait Yücel, Şebnem Yükeb, Sedat Yalçınkaya, Yüksel Hoş ve Ziya Disanlı var.

MALTEPE: Ali Kılıç yeniden aday oldu. Diğer aday adayları: Esin Köymen, Hüseyin Kılınç, Ali Cengiz Erol, Yusuf Erciyes, İmam Aydın, Deniz Erzincan, Cemal Atagül, Melek Köselerden, Durmuş Türk, Hacı Dursun Yaşaroğlu, Hakkı Sağlam, Eser Şenay, Şenol Karasu, Fevzi Karaağaç, Tuncay Akın Orhan, Yusuf Eycan, Canan Sezgin, Hikmet Karakuş ve Baran Küçük.

KADIKÖY: Görevdeki Şerdil Dara Odabaşı’nın yanı sıra Gürsel Tekin, Ali Güvenç Kiraz, Ali Narin, Ercan Karasu, Ayfer Yazkan Kubal, Mesut Kösedağı, Barış Antik, Zeynel Alp, Muhammed Emin Karavar, Hakan Şişik, Hasan Karaman, Ercan Karasu, Necati Ekşi, Kadir Gökmen Öğüt, Fikret Aksoy aday adayı oldu.

ŞİŞLİ: Görevdeki Muammer Keskin aday oldu. Diğer aday adayları ise şöyle: H. Hayri İnönü, Aylin Kotil, Mustafa Demir, Emin Vahap Şimşek, Hıdır Tanrıverdi, Kenan Malkoç, Bekir Karagül, Serdar Kurşun,Özgür Gülkanat, Çetin Keçeli, Özgür Düzgün, Turgay Keskin, Metin Öcalan, Umut Şenol, Muhterem Aktaş, Orhan Beğenmiş, Mustafa Akın Özerdem, G.Gizem Karasu.

BEŞİKTAŞ: Mevcut Başkan Rıza Akpolat’ın yanı sıra eski AKUT Başkanı Ali Nasuh Mahruki, Canan Sezenler, Fidan Aslan Eroğlu, Gönen Orhan, Özlem Göçer, Ragıp Nebil İlseven, Erhan Naci İşgözen aday adayı oldu.

Diğer ilçelerdeki aday sayıları: Beykoz (13), Eyüpsultan (13), Beyoğlu (9), Ümraniye (6), Bayrampaşa (8), Çekmeköy (7), Bahçelievler (5), Büyükçekmece (4), Arnavutköy (4), Başakşehir (3), Gaziosmanpaşa (3), Bağcılar (2), Kâğıthane (2) ve Sultanbeyli (1).

