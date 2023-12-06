CHP'ye 15 bin 464 adaylık başvurusu yapıldı

Yayınlanma: 06.12.2023 - 16:28

Güncelleme: 06.12.2023 - 16:28

CHP'li Gökan Zeybek, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Zeybek, yerel seçimlerle ilgili milletvekilleri ve parti meclisi üyelerinden oluşan heyetlerin yarından itibaren illeri ziyaret ederek raporlar hazırlayacağını, aday adaylarıyla görüşeceğini söyledi.

Yerel seçimler için il ve ilçe başkanlıklarına yapılan başvuru sürelerinin 28 Kasım'dan 5 Aralık'a uzatıldığını belirten Zeybek, "Bazı basın yayın organlarında CHP'nin başvurularıyla ilgili bazı bilgilerin gerçeği yansıtmadığını tespit ettik. Şu an saat 12.00 itibarıyla il ve ilçelere yapılmış olan başvurulardan Genel Merkezimize iletilmiş toplam başvuru sayılarını belirtmek istiyorum. 2 bin 714 belediye başkan adaylığı müracaatımız var. 58 büyükşehir belediye başkan adayımız var. Bugün saat 12.00 itibarıyla Genel Merkezimize il ve ilçelerimizden gelmiş olan toplam başvuru sayısı 15 bin 464'tür" diye konuştu.

2019 yılında yapılan toplam başvuru sayısının 9 bin 595 olduğunu dile getiren Zeybek, "Özellikle pazartesi ve salı günü yaklaşık 6 binin üzerine başvuru Genel Merkezimize il ve ilçeler üzerinden iletilmiştir. Hala il ve ilçelerimizden Genel Merkezimize başvurular düzenli olarak gönderilmeye devam ediyor. Birkaç gün sonra sizlere toplam başvuru sayısını da iletmiş olacağım" ifadelerini kullandı.