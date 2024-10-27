CHP'den Beşiktaş'ta 'Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı' mitingi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda "Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı" mitingi düzenliyor.
CHP, Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda "Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı" mitingi düzenliyor.
Mitingin planlamasının önce kadın, hayvan ve çocukların yaşam haklarına dikkat çekmek için yapıldığı ancak Ankara’da TUSAŞ’ın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırının ardından, başlıklara ‘terörün’ de eklendiği bildirilmişti.
"BİZ KORKMUYORUZ, SİZ DE KORKMAYIN"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün yaptığı açıklamada, "Son sözüm şudur, çağrım şudur; bu ülkeyi kurtaranlar, bu Cumhuriyeti kuranlar korkmadılar, biz de korkmuyoruz. Siz de korkmayın, yarın Türkiye'nin düşmanlarına da Cumhuriyet düşmanlarına da ‘29 Ekim coşkuyla kutlanmasın’ diyenlere de 27 Ekim gününden bütün Türkiye'ye güç vermek üzere hepinizi buraya bekliyoruz" diyerek yurttaşlara çağrıda bulunmuştu.
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