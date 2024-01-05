CHP'den Can Atalay için Meclis'e olağanüstü çağrı

Yayınlanma: 05.01.2024 - 13:20

Güncelleme: 05.01.2024 - 13:22

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) TİP Milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez "hak ihlali" kararı vermesinin ardından, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi dosyanın yeniden Yargıtay'a gönderilmesine karar vermişti.

YARGITAY YİNE AYM'Yİ TANIMAMIŞTI

Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise "Anayasa Mahkemesi’nin ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığına ve karara uyulmamasına" karar vermişti.

Peş peşe tepkilerin geldiği karar sonrası CHP'den flaş bir hamle geldi.

CHP'DEN TBMM BAŞKANLIĞI'NA BAŞVURU

CHP, 9 Ocak Salı günü Meclis’in olağanüstü toplanması ve Genel Kurul’da görüşme açılması için TBMM Başkanlığı’na başvuru yaptı.