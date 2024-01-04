Can Atalay’ın avukatı Özgür Urfa: 'AYM üyeleri istifa etmeli'

Yayınlanma: 04.01.2024 - 10:55

Güncelleme: 04.01.2024 - 10:56

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, TİP Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince verilen “ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığını”, bu bağlamda Anayasa’nın 153/6. Maddesi kapsamında uygulanabilecek bir kararın var olmadığını belirterek Anayasa Mahkemesi’nin kararına uyulmamasına karar verdi. Daire, söz konusu kararın “jüristokratik” bir davranış olduğunu bildirdi.

Daire, Anayasa Mahkemesi’nin ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığına, kararın uyulmamasına karar verdi.

‘HSK YA GÖREVDEN ALIR YA SUÇA ORTAK OLUR’

Atalay’ın avukatı Özgür Urfa ise Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararına ilişkin şunları yazdı:

“Yargıtay 3. Ceza Dairesi, İstanbul 13. Ağır Cezanın yargı darbesine yine ortak oldu. Anayasayı askıya alıp AYM’nin kapısına kilit vurdular. HSK ise bu kişileri ya görevden alır ya da bu suça ortak olur. AYM üyeleri de cüppelerini çıkartıp istifa etmeli, zira ortada bir mahkeme falan kalmadı.”