Son dakika... CHP’den ‘Can Atalay’ hamlesi: TBMM’ye olağanüstü toplantı çağrısı

Yayınlanma: 04.01.2024 - 17:56

Güncelleme: 04.01.2024 - 18:19

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) TİP Milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez "hak ihlali" kararı vermesinin ardından, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi dosyanın yeniden Yargıtay'a gönderilmesine karar vermişti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise "Anayasa Mahkemesi’nin ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığına ve karara uyulmamasına" karar vermişti.

Peş peşe tepkilerin geldiği karar sonrası CHP'den flaş bir hamle geldi. Bugün MYK'yi toplayan parti yargıdaki krize ilişkin birden fazla eylem ve aksiyon önerisini tartıştı. MYK’daki tüm bu önerilerin PM’ye aktarılacağı ifade edilirken PM’nin de onay vereceği ‘ses getirecek’ bir eylemin ya da eylemler dizisinin önümüzdeki günlerde hayata geçirileceği kaydedildi. CHP'nin aldığı kararı PM toplantısının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıklayacak.

MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞRILACAK

Atılacak adımlardan biri 16 Ocak’a kadar kapalı olan Meclis’in olağanüstü toplantıya çağrılması olacak. CHP’nin yargı krizini görüşmek üzere Meclis’i 9 Ocak Salı günü toplantıya çağırması bekleniyor.