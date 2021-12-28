CHP'den çok sert tepki: AKP İBB'ye kayyum mu atayacak?

28 Aralık 2021 Salı, 16:58

Cumhuriyet'e konuşan Torun, 'AKP'nin amacı İBB'ye kayyum atamak' iddiasına ilişkin "Öyle bir şey söz konusu değil. Onların boyunu aşar böyle işler. Bizde onlara kayyum olarak verecek belediye yok" dedi.

"HER TÜRLÜ HAKKIMIZI KULLANIRIZ"

Kayyumluk bir durumun olmadığının altını çizen Torun, "Olası bir durumda biz de her türlü hukuki ve demokratik bütün haklarımızı kullanırız" ifadelerini kullandı.

Torun, TSK'de terörle iltisaklı kişilerin çıktığını ifade ederken AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un "Belediye başkanı sorumlu değildir" sözlerini hatırlattı.

"ATTIKLARI İFTİRADA BOĞULURLAR"

Algı yönetiminin gerçekleştiğinin dile getiren Torun, şöyle devam etti:

"Artık ülkeyi yönetemiyorlar. Şaşkınlık içerisindeler. Bir bilgi kirliliği var. Esenler Belediye Başkanı 'Ben koridorlarda duydum' diyor. Ülkenin geldiği noktaya bakar mısınız? Onlar ancak attıkları iftirada boğulurlar."