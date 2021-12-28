'Saray'a yakın kaynak' anlattı: AKP'nin amacı İBB'ye kayyum getirmek mi?

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü yazısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiasıyla özel teftiş başlatılmasını ele aldı.

Uğuroğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan teftiş üzerine “Saraya çok yakın bir AKP milletvekili” ile konuştuğunu ve “AKP'nin amacı İstanbul'a kayyum atamak, İstanbul Valisini de kayyum yapmak…" dediğini aktardı.

Uğuroğlu'nun yazısı şöyle:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin bugün terörle mücadelede tarihinde olmadığı kadar başarılı olduğunu belirterek, 29 Aralık 2020'de, "Sadece yıllık katılımı bile 5 bin 558 rakamını görmüş olan PKK'nın bugün Türkiye'deki eleman mevcudu 320'nin altındadır" dedi.

8 Aralık'ta TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Soylu, "Türkiye terörle mücadele ediyor. Terörist sayısı 160'ın altına düştü. 2 bin 80 kişi teslim oldu" diye konuştu.

İçişleri bakanı ya Soylu elbette sözüne itibar etmek gerekir çünkü istihbaratın yani devletin tüm resmi kayıtlarını bilir.

İşte bu Soylu Aralık başında yaptığı şifahi açıklamayı bu kez yazılı hale getirerek sosyal medyadan şöyle paylaştı:

- "DİAYDER referansıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerde işbaşı yaptırılan personelden:

- 455 PKK/KCK, 80 DHKP-C, 20 MLKP, 2 MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğu yönünde tespitler üzerine, bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır."

Peki, Soylu'ya soruyorum;

- Teftiş sonuçlanmadan nasıl tespit ettin?

- Hani sadece 160 terörist kalmıştı? Toplamda 557 terörist nereden çıktı?

- "455 PKK/KCK, 80 DHKP-C, 20 MLKP, 2 MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğu yönünde tespitler" varsa neden yakalarına yapışıp adalete teslim etmedin?

- Bu teröristleri bilip de yakalamamak, yakalayıp da yargı önüne çıkartmamak suç değil mi?

- Bu teröristler adli sicilleri temiz halde aramızda ellerini kollarını gezerek dolaşıyor hatta iş buluyorlarsa hesabını vermesi gereken İçişleri Bakanlığı değil mi?

Değerli okurlarım,

23 Haziran 2019'da tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçiminin resmi sonuçlara göre oyların yüzde 54,22'sini alan Ekrem İmamoğlu, 806 bin oy farkla seçimi kazandı.

AKP'nin Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra en güçlü 2. Adamı olan eski başbakan ve AKP genel başkanı bu hezimete uğradı.

- İşte bu hezimeti hala hazmedemiyor AKP'liler…

Ağlak ağlak geziyor ve iftira atıyorlar.

Saraya çok yakın bir AKP milletvekili sohbetimizde dedi ki;

- "AKP'nin amacı İstanbul'a kayyum atamak,

- İstanbul Valisini de kayyum yapmak…"

AKP genel başkanı Erdoğan İstanbul'da düzenlenen partisinin danışma meclisi toplantısında Soylu'nun iddiasını 100 kat şöyle arttırdı:

- "İstanbul Büyükşehir Belediyesi terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin bulunduğu 45 bin kişiyi işe aldı…"

Dilin kemiği yok ki…

Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınıp yerine kayyum atanacağı bilgisi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da gitmiş olacak ki Pazar gece yarısı şu paylaşımı yaptı:

- "Saray'daki Şahıs, bu aralar yine bir haller oldu sana. İstanbul'da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun? 5 kişilik amigo takımına güvenme, bu milletin canını yakacak kadar cesareti olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı… Sen seçimden kaçan birisin, fazla heyecanlanma!"

Başkan Ekrem İmamoğlu ise bu iftiralara şöyle yanıt verdi:

- "Hak yemem hakkımı da yedirmem dedim.

- Bugün de diyorum ki;

- İstanbul'a hizmet eden 86 bin yol arkadaşımın yanındayım, ezdirmem.

- Suçu olanla sonuna kadar birlikte mücadele edelim.

- Ama şu bilinsin ki; İBB ailesine saldıranlar karşısında beklenmedik bir birliktelik ve güç görecek."

Büyükşehir'in resmi açıklaması da özetle şöyle:

- "Terör bağlantılı kişiler ortada gezip, kamu kurumlarında iş buluyorsa bu sorun İBB'nin değil, güvenlikten sorumlu İçişleri Bakanlığı'nındır.

- Devletin en önemli bakanlıkları, siyasi polemik yerine, elindeki bilgi ve belgeleri devletimizin kurumu İBB ile paylaşmalıdır.

İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili 16 Aralık 2021 tarihli resmî yazımıza bilgi vermediği gibi bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamayla 86 bin İBB çalışanımızı zan altında bırakmıştır.

- 31 Mart seçimleri öncesi ve sonrasında başlayan ve hala devam eden hukuksuz ve devlet ciddiyeti ile örtüşmeyen bu hamleleri kamuoyu takdirine sunarız."

Değerli okurlarım,

Erdoğan'ın, "İstanbul'u kaybedersek, Türkiye'yi kaybederiz…" sözünü hatırlatayım;

- Haziran 2019'da İstanbul'u kaybettiler,

- Haziran 2023'de Türkiye'yi kaybedecekler…

İşte bu yüzden haksız, hukuksuz şekilde İstanbul'u CHP'den geri almak istiyorlar ama bilsinler ki;

- Mağdur edecekleri Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olacak ve seçilecektir…

Haydi, hodri meydan…