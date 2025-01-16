CHP’den demokrasi ve dayanışma mesajı
Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyona tepkiler sürerken yurttaşlar tepkilerini Demokrasi Mitingi'nde dile getirdi. Binlerce yurttaş belediye önünde buluşurken Cumhuriyet bu özel anları fotoğrafladı
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına tepki gösteren yurttaşlar, Beşiktaş Belediyesi önünde toplandı.
CHP liderleri, milletin iradesine yapılan müdahalelere karşı direneceklerini ifade etti.
Beşiktaş Belediyesi önünde toplanan kalabalık, adalet ve demokrasi çağrısı yaptı.
İmamoğlu, seçime yönelik müdahalelerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Özel, CHP’li belediyelere yönelik operasyonların tükenmişliğin göstergesi olduğunu ifade etti.
Özel, yargı yoluyla siyaseti dizayn etmeye çalışan anlayışı eleştirdi.
İmamoğlu, siyasetin mertçe rekabet gerektirdiğini ve hukukun çiğnendiğini vurguladı.
İmamoğlu, hukuksuzluklara karşı ses yükseltme zamanının geldiğini belirtti.
İmamoğlu, Başsavcı'nın siyasi bağlantılarının yargı bağımsızlığını zedelediğini söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu millete yakışmayan uygulamalar karşısında utanıyorum” dedi.
Özgür Özel, “Demokrasilerde egemenlik milletindir” diyerek hukuksuz uygulamalara tepki gösterdi.
Akpolat, “suç örgütüne üye olma”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “haksız mal edinme” iddialarıyla gözaltına alınmıştı.
CHP liderleri, belediye başkanlarına yönelik operasyonların siyasi baskı olduğunu dile getirdi.
CHP liderleri ve yurttaşlar, hukuk ve demokrasinin korunması için dayanışma mesajı verdi.
Dört gündür gözaltında tutulan Akpolat, bugün İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
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