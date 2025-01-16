CHP’den demokrasi ve dayanışma mesajı

CHP’den demokrasi ve dayanışma mesajı

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyona tepkiler sürerken yurttaşlar tepkilerini Demokrasi Mitingi'nde dile getirdi. Binlerce yurttaş belediye önünde buluşurken Cumhuriyet bu özel anları fotoğrafladı

Fotoğraflar: Vedat Arık
16 Ocak 2025 Perşembe, 18:25
CHP’den demokrasi ve dayanışma mesajı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına tepki gösteren yurttaşlar, Beşiktaş Belediyesi önünde toplandı.

CHP’den demokrasi ve dayanışma mesajı

CHP liderleri, milletin iradesine yapılan müdahalelere karşı direneceklerini ifade etti.

CHP’den demokrasi ve dayanışma mesajı

Beşiktaş Belediyesi önünde toplanan kalabalık, adalet ve demokrasi çağrısı yaptı.

CHP’den demokrasi ve dayanışma mesajı

İmamoğlu, seçime yönelik müdahalelerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

CHP’den demokrasi ve dayanışma mesajı

Özel, CHP’li belediyelere yönelik operasyonların tükenmişliğin göstergesi olduğunu ifade etti.

CHP’den demokrasi ve dayanışma mesajı

Özel, yargı yoluyla siyaseti dizayn etmeye çalışan anlayışı eleştirdi.

CHP’den demokrasi ve dayanışma mesajı

İmamoğlu, siyasetin mertçe rekabet gerektirdiğini ve hukukun çiğnendiğini vurguladı.

CHP’den demokrasi ve dayanışma mesajı

İmamoğlu, hukuksuzluklara karşı ses yükseltme zamanının geldiğini belirtti.

CHP’den demokrasi ve dayanışma mesajı

İmamoğlu, Başsavcı'nın siyasi bağlantılarının yargı bağımsızlığını zedelediğini söyledi.

CHP’den demokrasi ve dayanışma mesajı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu millete yakışmayan uygulamalar karşısında utanıyorum” dedi.

CHP’den demokrasi ve dayanışma mesajı

Özgür Özel, “Demokrasilerde egemenlik milletindir” diyerek hukuksuz uygulamalara tepki gösterdi.

CHP’den demokrasi ve dayanışma mesajı

Akpolat, “suç örgütüne üye olma”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “haksız mal edinme” iddialarıyla gözaltına alınmıştı.

CHP’den demokrasi ve dayanışma mesajı

CHP liderleri, belediye başkanlarına yönelik operasyonların siyasi baskı olduğunu dile getirdi.

CHP’den demokrasi ve dayanışma mesajı

CHP liderleri ve yurttaşlar, hukuk ve demokrasinin korunması için dayanışma mesajı verdi.

CHP’den demokrasi ve dayanışma mesajı

Dört gündür gözaltında tutulan Akpolat, bugün İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

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