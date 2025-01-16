CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediyesi önünde konuşuyor

Yayınlanma: 16.01.2025 - 15:39

Güncelleme: 16.01.2025 - 16:19

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki gösteren yurttaşlar Beşiktaş Belediyesi önünde toplandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mitingde konuştu.

Özel konuşmasında şunları söyledi:

''Beşiktaş'ta adım atacak yer yok çünkü bugün buraya milletin iradesine sahip çıkmaya geldik. 22 yıldır 'yenilmeyeceğim' diyen kişi kibrin esiri olmuş. Demokrasilerde bir tane egemen vardır, o da milletin kendisidir. Egemenlik milletindir. Ondan aldığı gücü kendi gücü sananlar yanlış yaparlar, yanlış yaptırırlar.

Bu kapıdan içeriye milletin oylarıyla giremeyenler yargı yoluyla girmeye çalışıyor. Herkesin şunu görmesi lazım; Hal böyleyken yargı oyunlarıyla CHP'li belediyelere itibar suikastı yapmak demokrasinin işi değildir. Bu, bir tükenmişliğin göstergesidir. Bunu gören AKP'li, MHP'li seçmenlerin olduğuna inanıyorum.

Siyasetle yarışıp da yenemediklerini yargıyla sindirmeye başladı. İşte bizi buraya toplayan zihniyet acziyetin milleti tanımamanın yeri gelince millete sırtını dönenlerin zihniyetidir.

Demokrasilerde bir tane egemen vardır, o da milletin kendisidir. Egemenlik milletindir. Ondan aldığı gücü kendi gücü sananlar yanlış yaparlar, yanlış yaptırırlar.

''CHP VE RIZA BAŞKANLA İLGİSİ YOK''

İhsan Aktaş isimli birisi, tüm kamu kurumlarının ihalelerini takip eden birisi soruşturmada geçiyor. Döndük baktık tüm ihalelerde var. Bugün sorguda ortaya çıkıyor. Alabildiği ihaleler var alamadığı ihaleler var. Ama bu kişinin CHP ve Rıza Başkan ile doğrudan yakından ilgisi yok.

Erdoğan, şunu hatırla senin ne istediyse verdiklerin, sırtını sıvazladıkların, birlikte yol yürüdüklerin, bir gün altlarına çektiğin tankla karşına çıktılar. O gün muhalefet partisi olarak biz, kapalı Meclis'i açtırdık. Ve dedik ki seçimler yapılıp, milletimiz farklı bir karar verene kadar, ülkenin ana muhalefet partisiyiz. Seçilmiş parlamentonun arkasında darbecilerin karşısındayız dedik. Millete güvenme, millete inanmak, kararına saygılı olmak darbe günü muhalefet bile olsanız seçilmişlerin yanında yer almak demektir biz böyle bir partiyiz.''

İMAMOĞLU: HADİ GELİN YARIŞALIM

Özel'den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuştu. İmamoğlu'nun konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

''Kızgın olmak, üzgün olmak, utanıyorum... Neden? Onlar utanmaz çünkü. Biz utanıyoruz, bu millete bu yakışmaz. Bu cennet vatanın insanları bu memleketin tadını çıkarmak istiyor. Nelerle uğraşıyoruz? Kafasına göre hareket eden yargı mensubu, tabiri caizse otoriter aklın maşası gibi siyasi müsteşarlık yaparak milletin iradesini garp etmeye çalışıyor. Bu operasyonlar, hukuk ve demokrasiyi kabul etmeyen iktidarın bu ülkeyi muhalefetsiz bir hale getirme çabasıdır. 2019'da kazandığımız seçimi dün gibi hatırlıyoruz değil mi?13.600 oyla kazandığımız seçimi "Sen 13 bin oyla kazanacağını mı sanıyorsun?" sözleriyle kabul etmemişti Cumhurbaşkanı. İstanbul'a bir düşkünler. Sevgi aşk falan hikaye. Tek dertleri var. Kanal adını ağızlarına bile alamadılar seçim zamanında. Sevgili dostlar, CHP birinci partidir. Dolayısıyla bu akla sesleniyorum; bu milletin birinci parti olmasıdır.

Bizler kamu görevi yapıyoruz. Hesap vermek zorundayız ama hukukun bir anlayış biçimi vardır. Bu anlayışı çiğneyen işte bugün tam burada yaşanan hukuksuzluk gözler önüne seriyor..

Söyleyeyim; tuz koktu. Ben adalet istiyorum diyorsanız hepimiz için bir dönüm noktasındayız. Zaman millet iradesini baskılamaya çalışanlara karşı hep birlikte sesimizi yükseltme vaktidir. Siyaset mertçe rekabet işidir. Yasak getirerek yetkileri elinden alarak değil. Meydan burası hadi gelin yarışalım. Bu kadar net. Hakem de millettir. Sandığı dizayn etmelerine izin vermeyeceğiz. Sanmasınlar ki seçime böyle girecekler. Sanmasınlar ki rakiplerini kendileri belirleyecek.

"BAŞSAVCI SİYASİ BİR KİŞİLİKTİR"

Anayasayı nasıl dinlemediklerini de biliyoruz. Kancayı CHP'nin insanlarına atıyorlar. Belediye başkanlarını görevden alarak, siyasi yasak getirmeye çalışmaları bu millete boyun eğdirme çabalarıdır. Hep birlikte direneceğiz. Bu işin sonu yok. Bakın, İstanbul'da bu operasyonları yürüten aklı tek tek anlattım. Biz kamu görevi yapıyoruz. Elbette, yasa çerçevelerinde hesap vermek zorundayız. Hukukun uygulanma biçimi vardır. Bu anlayış nasıl bir anlayış biliyor musunuz? Bu yargı sisteminde bu hukukun görünüşte hukuk olduğunu bize yansıtıyorlar. Başsavcının 'siyasi' kariyerine bakan herkes iç yüzünü görecek. Siyasi bir kişiliktir, talimatları yerine getirir. Siyasi bir kişiliktir. Bakan Yardımcısı olan bir kişi Sayın Cumhurbaşkanı ifadesiyle siyasi müsteşar olmuştur. Taraf olmuştur.''

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'ın "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" iddialarıyla suçlamalarıyla 4 gündür İstanbul Emniyeti'nde gözaltında tutuluyordu. Akpolat bugün adliyeye sevk edildi.