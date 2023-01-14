CHP’den dikkat çeken EYT çıkışı

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 20:53

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 20:53

CHP genel başkan yardımcıları Seyit Torun ile Veli Ağbaba, Odunpazarı Belediyesinin Pazaryeri ve Kültür Merkezi inşaatının temel atma törenine katılmak üzere kente geldi.

CHP İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Ağbaba ve Torun, bina önünde toplanan partililere seslendi.

Siyasi olarak yoğun dönemden geçildiğini kaydeden CHP’li Seyit Torun, şu ifadeleri kullandı;

Yoğun bir süreçten, çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Tarihin çok önemli bir dönemine tanıklık ediyoruz. Elbette bu günleri, içerisinde bulunduğumuz bu olumsuzluğu, kötü günleri hep beraber sonlandıracağız.

“BU SEÇİMİN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA ANLIYORUZ”

Önümüzde önemli bir seçim var. Türkiye’de her seçim önemliydi ama 2017’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtikten sonra onun ülkemizde yarattığı tahribatı, onun bizi nasıl ayrıştırdığını ve her geçen gün karanlığa nasıl götürdüğünü gördükçe bu seçimin önemini bir kez daha anlıyoruz.





Bir kez daha Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni onlara onaylatmayacağız ve bu garabet sistemi inşallah bu seçimle birlikte ortadan kaldıracağız ve bu ülkeye güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemi hep beraber getireceğiz.





Hep birlikte mücadele edeceğiz. Bu yolda da en büyük gücümüz belediyelerimiz, yerel yönetimlerimiz. 2019’da hep beraber çok önemli bir olayı gerçekleştirdik. Bugün Türkiye nüfusunun yarıdan fazlasını yönetiyoruz, ekonomik büyüklük olarak yüzde 70’ine hakimiz, turizm potansiyeli olarak yüzde 90’lardayız. Yerelde başardık, inşallah genelde de başaracağız.

EYT AÇIKLAMASI

CHP’li Veli Ağbaba ise emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasanın henüz Meclis’e gelmediğini söyledi.

Bu konuda her türlü desteği Meclis’te vereceklerini kaydeden Ağbaba, şunları söyledi;