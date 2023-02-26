CHP'den dikkat çeken video: 'Kendine var, millete yok. Çok itibarlılar çok'

CHP, deprem bölgesindeki eksiklikler nedeniyle AKP iktidarını eleştiren bir video yayınladı. “Kendine var, millete yok. Çok itibarlılar, çok” mesajıyla yayınlanan videoda, “Manhattan’da gökdelen var, depremde Kızılay çadırı yok. Bin odalı Saray var, bir odalı konteyner yok" denildi.

ANKA
Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 23:56
CHP'den dikkat çeken video: 'Kendine var, millete yok. Çok itibarlılar çok'
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bugün sosyal medya hesabında yayınladığı videoda, 10 ilde büyük yıkıma ve çok sayıda can kaybına neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yaşanan çadır, konteyner, vinç ve yemek sorunu nedeniyle AKP iktidarını eleştirdi.

"VATANDAŞA BiR TAS ÇORBA YOK"

“Kendine var, millete yok. Çok itibarlılar, çok” mesajıyla paylaşılan videoda şunlar kaydedildi:

“Manhattan’da gökdelen var, depremde Kızılay çadırı yok. Bin odalı Saray var, bir odalı konteyner yok. Saray’da 13 özel uçak var, enkazlar için vinç yok. Saray’da israf sofraları var, vatandaşa bir tas çorba yok.”


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