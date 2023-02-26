Son Dakika: CHP aday belirleme için Kılıçdaroğlu'na tam yetki verdi

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 14:10

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 14:47

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde CHP Grup Toplantısı'na başkanlık etti. Deprem bölgesinde görevli olan milletvekilleri toplantıya çevrimiçi katıldı. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç toplantıya ilişkin ortak açıklama yaptı.

CHP grubu, Kılıçdaroğlu’na cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinde tam yetki verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptığı açıklamada, “CHP TBMM grubu olarak 26 Şubat günü olağanüstü gerçekleştirdiğimiz toplantımızda cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonra bütün süreçlerde grubumuz adına karar verme sürecinde oybirliğiyle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tam yetkilendirilmiştir” dedi.

Toplantı sonrası parti genel merkezinde üç isim adına açıklamayı okuyan Özel “Arkadaşlarımızın tamamına yakını söz hakkını kullandı. Aday belirleme noktasında metin üzerinde ortaklaştılar. Aslında metinde bulmayacağınız bir isim üzerinde de ortaklaştılar” dedi.