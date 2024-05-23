CHP’den düşen doğum hızıyla ilgili önerge

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, TÜİK tarafından yayımlanan doğum istatistiklerinde doğurganlık hızının 2023 yılında 1,51’e düşmesiyle ilgili TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 23.05.2024 - 10:43
CHP’den düşen doğum hızıyla ilgili önerge
Abone Ol google-news

Önergesinde Türkiye’deki sığınmacı sayısının her geçen gün arttığını vurgulayan CHP’li Dinçer, “Suriye’den, Afganistan’dan ve diğer farklı ülkelerden ülkemize sürekli bir göç akını yaşanmaktadır. İstatistiklere baktığımızda göçmen nüfusun doğum oranının Türk vatandaşlarına göre bir hayli fazla olduğu görülmektedir. Bu durum gelecek yıllarda ülkemizin demografik yapısını bozacak ve beraberinde sosyal, siyasal ve kültürel alanda sorunların artmasına neden olacaktır. Bu şekilde devam ederse çok uzak olmayan bir tarihte kendi ülkemizde azınlık durumuna düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağız” dedi. AKP’nin uyguladığı yanlış ekonomi politikalarının ekonomik krizi beraberinde getirdiğini bunun da çocuk sahibi olma isteğini azalttığını savunan Dinçer şunları kaydetti;

“Uygulanan yanlış ekonomi politikaları sonucunda vatandaşlarımız başını sokacak ev dahi bulamamaktadır. OECD verilerine göre konut fiyat endeksi sıralamasında Türkiye, üye ülkeler arasında son sırada yer almaktadır. Ev sahibi olma oranlar her yıl düşmeye devam etmektedir. Diğer yandan tüm dünyada gıda fiyatları gerilerken ülkemizde her geçen gün artmaya devam etmektedir. Vatandaşlarımız temel gıda ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanmaktadır. Türkiye Avrupa ülkeleri arasında bir haftada en çok çalışan ülke konumunda. Milyonlarca insanımız bunun karşılığında açlık sınırının altında kalan asgari ücrete çalışmaya mahkum bırakılmıştır. Pahalılığın hat safhada olduğu bir ülkede bu maaşlarla nasıl çocuk büyütülebilir. İnsanımız dışarı çıkmaya bile korkarken, çocuk sahibi olma sorumluluğunu nasıl alabilir? Kanla alınmış topraklarımız acımasızca talan ediliyor. Buna seyirci kalınmasına izin vermeyeceğiz. Bugün TÜİK tarafından yayımlanan veriler ve ekonomik göstergelerin tümü ülkemiz için tehlike çanlarının çaldığını göstermektedir. Demografik değişimle birlikte ülkemizin geleceğini tehlikeye atan bu gelişmenin tüm yönleriyle Gazi Meclisimizde araştırılması ve gerekli tüm önlemlerin derhal alınması gereklidir.”


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rize'de 'trafik' tartışmasında kan aktı: 1 kişi hayatını kaybetti

Rize'de 'trafik' tartışmasında kan aktı: 1 kişi hayatını kaybetti
Tek ısırık hamile kadının hayatını mahvetti!

Tek ısırık hamile kadının hayatını mahvetti!
Koç Holding'den yeni 'Yapı Kredi' açıklaması

Koç Holding'den yeni 'Yapı Kredi' açıklaması
Taşınması kararı alınan okulda, pencereye çıkıp atlamaya kalkıştı

Taşınması kararı alınan okulda, pencereye çıkıp atlamaya kalkıştı
Erdoğan 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nü yürürlükten kaldırdı: Yerine yönetmelik yayımlandı

Erdoğan 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nü yürürlükten kaldırdı: Yerine yönetmelik yayımlandı
Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift bir Marvel filminde mi yer alacak?

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift bir Marvel filminde mi yer alacak?
Kadıköy'de hareketli akşam... Bahar Kaban'ın firari cinayet şüphelisi kendi silahı ile vurularak öldü: Polis memuru yaralandı

Kadıköy'de hareketli akşam... Bahar Kaban'ın firari cinayet şüphelisi kendi silahı ile vurularak öldü: Polis memuru yaralandı
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!

Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!