CHP’den düşen doğum hızıyla ilgili önerge

Yayınlanma: 23.05.2024 - 10:43

Güncelleme: 23.05.2024 - 10:43

Önergesinde Türkiye’deki sığınmacı sayısının her geçen gün arttığını vurgulayan CHP’li Dinçer, “Suriye’den, Afganistan’dan ve diğer farklı ülkelerden ülkemize sürekli bir göç akını yaşanmaktadır. İstatistiklere baktığımızda göçmen nüfusun doğum oranının Türk vatandaşlarına göre bir hayli fazla olduğu görülmektedir. Bu durum gelecek yıllarda ülkemizin demografik yapısını bozacak ve beraberinde sosyal, siyasal ve kültürel alanda sorunların artmasına neden olacaktır. Bu şekilde devam ederse çok uzak olmayan bir tarihte kendi ülkemizde azınlık durumuna düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağız” dedi. AKP’nin uyguladığı yanlış ekonomi politikalarının ekonomik krizi beraberinde getirdiğini bunun da çocuk sahibi olma isteğini azalttığını savunan Dinçer şunları kaydetti;

“Uygulanan yanlış ekonomi politikaları sonucunda vatandaşlarımız başını sokacak ev dahi bulamamaktadır. OECD verilerine göre konut fiyat endeksi sıralamasında Türkiye, üye ülkeler arasında son sırada yer almaktadır. Ev sahibi olma oranlar her yıl düşmeye devam etmektedir. Diğer yandan tüm dünyada gıda fiyatları gerilerken ülkemizde her geçen gün artmaya devam etmektedir. Vatandaşlarımız temel gıda ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanmaktadır. Türkiye Avrupa ülkeleri arasında bir haftada en çok çalışan ülke konumunda. Milyonlarca insanımız bunun karşılığında açlık sınırının altında kalan asgari ücrete çalışmaya mahkum bırakılmıştır. Pahalılığın hat safhada olduğu bir ülkede bu maaşlarla nasıl çocuk büyütülebilir. İnsanımız dışarı çıkmaya bile korkarken, çocuk sahibi olma sorumluluğunu nasıl alabilir? Kanla alınmış topraklarımız acımasızca talan ediliyor. Buna seyirci kalınmasına izin vermeyeceğiz. Bugün TÜİK tarafından yayımlanan veriler ve ekonomik göstergelerin tümü ülkemiz için tehlike çanlarının çaldığını göstermektedir. Demografik değişimle birlikte ülkemizin geleceğini tehlikeye atan bu gelişmenin tüm yönleriyle Gazi Meclisimizde araştırılması ve gerekli tüm önlemlerin derhal alınması gereklidir.”